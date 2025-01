Der Windkraftanlagenhersteller Nordex verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse, wobei die Aktie im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 11,41 EUR zulegte. Diese positive Entwicklung wird durch bedeutende Geschäftserfolge untermauert, insbesondere durch neue Großaufträge aus Kanada. Ende Dezember sicherte sich das Unternehmen Bestellungen für 36 Turbinen des Typs N163/6.X, die in Nova Scotia zum Einsatz kommen sollen. Diese Aufträge haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Nordex in Nordamerika 2024 einen Auftragseingang von über 1 Gigawatt erreichte, was einer beachtlichen Steigerung von 350 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotential

Die Experten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung des Unternehmens und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 18,13 EUR. Diese Einschätzung wird durch die positive Geschäftsentwicklung gestützt, die sich auch in den Quartalszahlen widerspiegelt. Mit einem EPS von 0,02 EUR konnte Nordex eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -0,15 EUR erzielen, was das wachsende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.

