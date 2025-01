München (ots) -Am 23. Februar 2025 finden in Deutschland vorgezogene Neuwahlen statt. Welche Themen beschäftigen die Menschen vor dieser Wahl? Um dieser Frage nachzugehen, reisen die beiden tagesthemen-Moderatoren Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni in den nächsten Wochen durch das Land. In Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Prominenten wollen sie sich ein Bild machen, was die Menschen bewegt. Die persönlichen Eindrücke werden in der 60-minütigen Reportage "Was bewegt Deutschland?" ergänzt durch eine eigens für den Film in Auftrag gegebene infratest-dimap-Umfrage zu den wichtigsten Themen der Bundestagswahl.Jessy Wellmer: "Wir möchten verstehen, woher bestimmte Haltungen kommen. Daher ist es uns beiden wichtig, Menschen mit ganz unterschiedlichen Ansichten zu treffen."Ingo Zamperoni: "In unseren Gesprächen geht es nicht nur um eine Bestandsaufnahme der aktuellen Probleme, sondern immer auch um die Frage, was sich ändern sollte und ändern kann."Was denken die Deutschen zum Beispiel über die Wirtschaftskrise, etwa in der Automobilindustrie? Arbeitende sprechen über ihren Kampf und die Sorge um ihren Arbeitsplatz. Der Vorstandsvorsitzende eines großen Automobilzulieferers erklärt, wie sehr der aktuelle Strukturwandel seine Branche erschüttert - und warum dieser trotzdem unvermeidlich sei. Und die Unternehmerin und Start-up-Investorin Janna Ensthaler vertritt die Ansicht, dass Deutschland seine Bequemlichkeit überwinden müsse, um in der Welt nicht den Anschluss zu verlieren.Ein weiteres Thema, das den Deutschen bei dieser Wahl besonders wichtig ist: Migration - von Fluchtbewegungen bis zur Fachkräftezuwanderung. Ingo Zamperoni reist in das bayerische 280-Seelen-Dorf Bairawies, wo sich Protest gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft für rund 130 Menschen formiert hat. Jessy Wellmer trifft einen deutschen Unternehmer, der mehrere Syrer beschäftigt und nach den aktuellen Ereignissen in Syrien fürchtet, Mitarbeiter zu verlieren. Mit Holger Münch, Chef des Bundeskriminalamts (BKA), spricht Ingo Zamperoni darüber, wie sich die Sicherheitslage in Deutschland verändert hat: Welche Rolle spielen Geflüchtete? Wie entwickelt sich die Hass-Kriminalität?Ein Thema, das die Deutschen besonders bewegt, ist der Krieg in der Ukraine und Deutschlands Rolle in der Welt. Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni treffen einen ehemaligen Kriegsdienstverweigerer, der sich angesichts des russischen Angriffskriegs entschieden hat, zur Bundeswehr zu gehen. Und sie sprechen mit einer Initiative, die aktiv für den Frieden wirbt. Mit Christoph Heusgen, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, diskutieren sie, wie sich Deutschland nach der "Zeitenwende" in der Welt positionieren soll."Was bewegt Deutschland?" läuft am 17. Februar 2025 um 20.15 Uhr im Ersten und ist ab dem 15. Februar in der ARD Mediathek zu sehen. Die 60-minütige Reportage ist eine Produktion von beckground tv im Auftrag von NDR und rbb. Autor und Regisseur ist Dominic Egizzi. Die Redaktion haben Ben Bolz (NDR) und Ute Beutler (rbb).Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5947643