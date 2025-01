DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Versicherer unter Druck

Von Herbert Rude

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte starten etwas leichter in die neue Woche. Der DAX fällt um 0,5 Prozent auf 20.105 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,8 Prozent auf 4.939 Punkte nach. Gegenwind kommt von der Zinsseite: Die US-Anleihen leiden nicht nur unter dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, sondern auch unter den steigenden Ölpreisen. Die anziehenden Renditen in den USA treiben auch in Europa die Renditen trotz der vergleichsweise schwachen Konjunktur weiter nach oben. "Sollte Donald Trump neue Zölle verhängen, würde das Inflation und Renditen noch weiter treiben", so ein Händler. An der Verliererspitze in Europa stehen Technologiewerte, aber auch die Aktien der Versicherer geben mit den Bränden in Los Angeles deutlich nach.

Im DAX fallen Munich Re und Allianz im Gleichschritt um 0,8 Prozent, Hannover Rück geben 1,3 Prozent ab. Die Schäden durch die Brände in und um Los Angeles werden auf bis zu 150 Milliarden Dollar geschätzt, wobei bis zu 20 Milliarden als versichert gelten. Eine Entspannung ist weiterhin nicht in Sicht: Eine erneute Zunahme der Santa-Ana-Winde wird für Montag erwartet und soll bis Mittwoch anhalten. In Verbindung mit einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit und der trockenen Vegetation erschwert der Wind den Kampf gegen die Flammen. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom sprach von der schlimmsten Naturkatastrophe in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Das Feuer hat bisher mindestens zwei Dutzend Menschenleben gefordert.

Die Zinssenkungserwartungen sind nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag weiter zurückgekommen. Während die US-Leitzinsen im Herbst bei 4 bis 4,25 Prozent erwartet werden, könnte die Europäische Zentralbank (EZB) dann bereits bei einem Leitzins von 2 Prozent liegen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt aktuell bei 4,79 Prozent, die der deutschen Pendants mit 2,61 Prozent darunter. Der transatlantische Spread hat sich auf dem Niveau von 210 bis 230 Basispunkten momentan eingependelt.

In einer eigenen Liga spielen aktuell die Zinsen in Großbritannien, die in der Vergangenheit bereits die globalen Kapitalmärkte beschäftigten. Dort rentieren die Gilts mit einer Laufzeit von 30 Jahren bei 5,44 Prozent und damit nochmals deutlich über den US-Pendants. Großbritannien wird am Mittwoch eine zehnjährige Anleihe auflegen.

Der Euro steht nur noch knapp über 1,02 Dollar. "Die Partität ist nahe, 95 Dollar-Cent je Euro sind möglich", so ein Marktanalyst.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ist ruhig, das dürfte sich erst im Wochenverlauf ändern. In den USA startet dann die Berichtssaison mit den großen Banken - JP Morgan, Wells Fargo, Citi und Goldman Sachs legen ihre Zahlen vor. Larry Adam, CIO bei Raymond James, erwartet, dass Finanzunternehmen im Jahresvergleich das höchste Gewinnwachstum der S&P-500 Sektoren aufweisen, während der Energiesektor den größten Gewinnrückgang verzeichnen dürfte. Am 20. Januar ist die Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, dann dürften die Karten neu gemischt werden.

Auto-Aktien nach Porsche-Absatzzahlen fest

Fest im Markt liegen die Titel der Autohersteller. Hier steigen Porsche AG um 2,8 Prozent. Ein Marktteilnehmer stuft die 2024er Absatzzahlen als "robust" ein. Dass die Nachfrage aus China momentan nachlasse, sei bekannt und das Unternehmen habe bereits reagiert. Dagegen laufe es in Deutschland und Europa gut. Der 911er sei weiterhin beliebt.

Qiagen freundlich - weitere Ausschüttung

Qiagen starten leicht im Plus. Das Unternehmen will über einen synthetischen Aktienrückkauf erneut bis zu 300 Millionen US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Dabei soll eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung ("Reverse Stock Split") kombiniert werden.

Bayer gewinnen 1,2 Prozent. Die Bayer-Tochter Bluerock Therapeutics kann ihren Zelltherapiekandidaten Bemdaneprocel zur Behandlung einer moderaten Parkinson-Erkrankung direkt in die zulassungsrelevante klinische Phase 3 überführen. Eine Phase-1-Studie hatte zuvor ergeben, dass 12 Teilnehmer Bemdaneprocel 24 Monate nach Operation gut vertragen haben.

Zu den deutschen Small & Midcaps haben sich die Analysten von Jefferies geäußert. So wurden SMA Solar (+10,4%) auf "Buy" hochgestuft. Jefferies empfiehlt auch PVA Tepla zum Kauf, der Kurs steigt um 7,6 Prozent. Dagegen leiden Aixtron mit einem Minus von 5,4 Prozent unter einer Verkaufsempfehlung.

Pferdewetten.de vergallopiert

Pferdewetten.de brechen um 29 Prozent auf 3,12 Euro ein. Für die Aktionäre deutet sich eine massive Verwässerung an. Das Unternehmen braucht mehr Geld und hat zwei Kapitalerhöhungen angemeldet. Der Bezugspreis wurde auf jeweils 2,50 Euro je Aktie angesetzt. Ob sich eine Investorengruppe findet, welche die Kapitalerhöhung absichert, bleibt abzuwarten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.939,49 -0,8% -37,77 +0,9% Stoxx-50 4.349,97 -0,7% -29,97 +1,0% DAX 20.105,38 -0,5% -109,41 +1,0% MDAX 25.195,02 -0,7% -176,20 -1,5% TecDAX 3.470,03 -0,8% -29,06 +1,6% SDAX 13.711,63 -0,6% -76,80 0% FTSE 8.227,13 -0,3% -21,36 +1,6% CAC 7.393,71 -0,5% -37,33 +0,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,61 +0,04 +0,25 US-Zehnjahresrendite 4,79 +0,03 +0,22 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0223 -0,2% 1,0209 1,0229 -1,3% EUR/JPY 161,17 -0,3% 160,72 161,47 -1,1% EUR/CHF 0,9368 -0,2% 0,9368 0,9390 -0,2% EUR/GBP 0,8410 +0,2% 0,8417 0,8385 +1,6% USD/JPY 157,64 -0,1% 157,44 157,87 +0,2% GBP/USD 1,2155 -0,4% 1,2128 1,2196 -2,9% USD/CNH (Offshore) 7,3540 -0,1% 7,3543 7,3598 +0,3% Bitcoin BTC/USD 93.264,40 -0,6% 93.692,50 93.735,10 -1,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,43 76,57 +2,4% +1,86 +9,4% Brent/ICE 80,99 79,76 +1,5% +1,23 +8,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,35 45,45 +4,2% +1,91 -10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.688,55 2.690,45 -0,1% -1,90 +2,5% Silber (Spot) 30,37 30,41 -0,1% -0,04 +5,2% Platin (Spot) 963,90 958,80 +0,5% +5,10 +6,3% Kupfer-Future 4,28 4,28 +0,0% +0,00 +6,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2025 03:45 ET (08:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.