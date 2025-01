EQS-Media / 13.01.2025 / 10:15 CET/CEST



Die Gruppe Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann ist Neu-Gesellschafter von TECHNO

Weiterer Top-100-Autohändler Deutschlands setzt auf Expertise der Autohauskooperation Hamburg, 13. Januar 2025. Mit angepassten Strukturen, einer schlankeren Systemlandschaft, zusätzlichen Marken und einem breiten Mobilitäts- und Serviceangebot hat TECHNO - Die Autohaus-Kooperation gerade in den letzten Jahren zahlreiche Weichen im Automobilhandel neu gestellt. Schließlich sind die Elektrorevolution, die digitale Metamorphose, datengetriebene Erkenntnisse und ein ausgeprägtes Verkaufserlebnis für Millionen Kunden nicht nur Trends, sondern die Säulen, auf denen die Zukunft des Automobilhandels aufbaut. Für die in Wolfsburg ansässige Hotz und Heitmann Gruppe Gründe genug, sich der größten deutschen Autohaus-Kooperation mit bundesweit mehr als 150 Gesellschaftern an über 2.100 Standorten in über 600 Städten und Gemeinden anzuschließen. Hotz und Heitmann sieht im Beitritt ein starkes Netzwerk gepaart mit Inspirationen für weiteres zielgerichtetes, unternehmerisches Handeln. "Wir schätzen es, dass TECHNO durch seine neuen Leistungsfelder, wie beispielsweise »Consulting-Solutions« allen Beteiligten große Potenziale und vielfältige Perspektiven bietet, um die immer komplexer werdenden Herausforderungen im Autohausalltag erfolgreich zu meistern," resümierte Maik Pohling, Mitglied der Ende 2023 neu formierten Geschäftsführung der Hotz und Heitmann Gruppe und unterstrich, dass gerade der klassische Autohandel einen tiefgreifenden Wandel durchlaufe, der sich nicht nur durch technologische Fortschritte, sondern auch veränderte Verbraucherpräferenzen kennzeichne. In dieser schnelllebigen Welt brauche es daher Partner wie TECHNO, die Trends erkennen und praktische Lösungen für die neuen Anforderungen und kommenden Herausforderungen anbieten. TECHNO Geschäftsführer Georg Wallus hob hervor: "Mit der Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann Gruppe setzt TECHNO seinen Erfolgskurs im Verbund mit allen Gesellschaftern fort und stellt nachhaltig die Weichen, um den dynamischen Anforderungen und Bedürfnissen des Automobilhandels gerecht zu werden. Wir freuen uns, dass dieser starke, strategisch erfolgreiche Partner, der für Wertschöpfung, Kompetenz und Wirtschaftlichkeit steht sich nun auch TECHNO angeschlossen hat." Seit August ist TECHNO auch für die im niedersächsischen Wolfsburg ansässige Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann Gruppe die verlässliche Größe. Die Unternehmensgruppe mit insgesamt 16 Standorten und 28 Betrieben in drei Bundesländern will als Neu-Gesellschafter von TECHNO ihre positive Entwicklung rund um die Marken VW Pkw und VW Nutzfahrzeuge, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Ducati sowie Honda, Kia, Toyota, Mitsubishi, Daihatsu und Maxus weiter ausbauen. Gleichzeitig ist es das Ziel der Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann Gruppe verstärkt im Verbund zu agieren, um so Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern und gesetzte Strategieziele zu erreichen. "Wir wollen unseren rund 2.000 Mitarbeitern nicht nur heute, sondern auch in Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz bieten", unterstreicht Maik Pohling, Mitglied der Geschäftsführung. Mit insgesamt sechs Geschäftsführungs- bereichen hat das Unternehmen ein klares strukturelles Fundament für kommende Veränderungen geschaffen. Die Struktur und die Aufstellung orientieren sich an Aufgabenfeldern, mit denen das Automobilgeschäft zukünftig konfrontiert sein wird, egal ob E-Mobilität oder Digitalisierung. Die neue Geschäftsführung besteht seit Ende 2023 aus den sechs gleichberechtigten Mitgliedern Michael Bröning, Ralph Buchweitz, Normen Heckert, Alexander Kornfeld-Gran, Maik Pohling und Daniel Zuleger. Nach Auffassung der Geschäftsführung liegt in der Zusammenarbeit mit TECHNO enorm großes Potenzial, um sich den neuen, wegweisenden Herausforderungen wirklich erfolgreich stellen zu können: "Mit TECHNO haben wir einen starken, verlässlichen Partner an unserer Seite. Denn wer wie wir TECHNO als Marke und innovatives Dienstleistungs-Unternehmen versteht, dem wird schnell klar, welche Chancen die vielfältigen TECHNO-Tools den Autohäusern im operativen und strategischen Geschäft bieten und welche Optimierungspotenziale sich damit erschließen", erklärte Michael Bröning. und ergänzte, dass TECHNO - Die Autohaus-Kooperation seit Jahren im hart umkämpften Wettbewerb eine einzigartige Strategie mit innovativen Konzepten und wegweisenden Lösungen beschreite, die notwendiger denn je sei, um gerade in den steigenden Anforderungen im B2B- oder B2C-Bereich gerecht zu werden. Bei rund 460 Millionen Euro Umsatz verkauft die Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann Gruppe aufs Jahr gesehen rund 9.000 Neu- und Gebrauchtwagen. Dabei lag der Verkauf von Neuwagen im Jahr 2023 bei 3.588 Fahrzeugen und Gebrauchtwagen lag bei 5.475 Fahrzeugen, die Anzahl der Werkstattdurchgänge bei 74.471 Pkw. *** Hinweise für Redakteure



TECHNO-EINKAUF GmbH Die TECHNO-EINKAUF GmbH mit Standort Hamburg hat sich seit 1968 von einem reinen Einkaufsverbund zur größten deutschen Kooperation für fabrikatsgebundene Autohäuser entwickelt. Das Netzwerk TECHNO - Die Autohaus-Kooperation setzt sich heute aus rund 150 Gesellschaftern zusammen und sieht sich als wirtschaftliche Interessengesellschaft für Autohäuser, die im automobilen Markt einen jährlichen Außenumsatz von mehr als 42 Milliarden Euro mit rund 2.100 Autohäusern in über 600 Städten und Gemeinden bundesweit realisiert. Mittlerweile vertreten TECHNO-Gesellschafter bundesweit rund 40 Marken - darunter sind mehr als die Hälfte der Top 100 markengebundenen Autohäuser in Deutschland. Mit einem Konzept, das das Produktmanagement im automobilen Bereich mit einem Dienstleistungsangebot verknüpft, ist TECHNO als Unternehmen heute einzigartig auf dem deutschen Markt und kümmert sich mit seinen kompetenten und qualifizierten Mitarbeitern um die Wünsche und Bedürfnisse der Gesellschafter. Neben dem Kerngeschäft im Produktportfolio-Management hat TECHNO in den letzten Jahren die Leistungsfelder Online-Systeme, Konzeptentwicklung, Marketingservices, Versicherungs- und Finanzservices sowie Schadenmanagement und Consulting Solutions weiter ausgebaut. über eine Million Artikel aus den Bereichen Zubehör, Verschleiß- und Ersatzteile sowie Dienstleistungen von über 270 Lieferantenpartnern befinden sich aktuell im Programm. ***

