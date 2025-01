Zum Auftakt der neuen Handelswoche hat der DAX einen schwachen Start verzeichnet. In der ersten halben Stunde nach dem Xetra-Start geht es für das Börsenbarometer um 0,6 Prozent auf 20.098 Punkte nach unten. Zudem könnten diese fünf Themen am Montag die Kursentwicklungen an der Frankfurter Börse beeinflussen.1. Verluste an der Wall StreetDer US-Aktienmarkt schloss die vergangene Woche mit deutlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...