Investmentprofi gibt Ausblick: Was Bitcoin und Co. bevorsteht

Die vergangene Woche war für Bitcoin und Co. alles andere als entspannt. Starke Arbeitsmarktdaten aus den USA und ein Höchststand des US-Dollar-Index (DXY) sorgten für Gewinnmitnahmen - sowohl am Aktien- als auch am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs fiel kurzfristig auf 91.400 US-Dollar zurück, bevor er sich am Wochenende leicht auf 95.000 US-Dollar erholte. Insgesamt schloss Bitcoin die Woche mit einem Minus von rund drei Prozent, wobei Bitcoin aktuell bei 93.083 US-Dollar steht.

Bitcoin Chart der Vergangen 7 Tage, Quelle: Coinmarketcap

Während Bitcoin sich einigermaßen stabil halten konnte, rutschten viele Altcoins noch stärker ab. Der Altcoin-Markt zeigte in den vergangenen sieben Tagen eine schwache Performance, geprägt von weiteren Kursverlusten. Anleger scheinen sich aktuell zurückzuhalten, was zusätzliche Unsicherheit in den Markt bringt. Viele große Projekte wurden in den Abwärtstrend hineingezogen, ohne Anzeichen auf eine baldige Trendumkehr.

Dr. Profit: "Die Ruhe vor dem nächsten großen Move"

Trotz der aktuellen Schwäche bleibt Investmentprofi Dr. Profit optimistisch. In seinem neuesten Bericht erklärt er, dass er strategisch wichtige Positionen zwischen 90.000 und 92.000 US-Dollar aufgebaut hat. Für den Fall eines weiteren Rücksetzers hat er zusätzliche Kaufaufträge zwischen 87.000 und 89.000 US-Dollar platziert. Diese Strategie soll von möglichen schnellen Kursrückgängen profitieren, die oft durch sogenannte Liquiditätsjagden entstehen.

Dr. Profit erwartet, dass der Markt bis Ende Januar oder Anfang Februar aus der aktuellen Seitwärtsphase ausbricht.

Kaufzone und Widerstandsniveau, Quelle: https://x.com

Er ist überzeugt, dass Bitcoin aktuell nur eine kurze Atempause einlegt, bevor die nächste große Bewegung kommt.

Wirtschaftsdaten im Fokus

Diese Woche könnte für den Kryptomarkt entscheidend sein. Am Dienstag stehen die Produzentenpreise (PPI) an, und am Mittwoch folgen die Inflationsdaten (CPI). Dr. Profit geht davon aus, dass die Zahlen im Rahmen der Erwartungen liegen werden, was kurzfristig für etwas Stabilität sorgen könnte. Überraschungen bei diesen Daten könnten jedoch für erhöhte Volatilität sorgen. Insgesamt rechnet er mit einer weiteren, langweiligen Seitwärtsbewegung - ein "Zickzack-Woche", wie er es nennt.

Auch wenn die aktuelle Kursentwicklung wenig aufregend scheint, sieht Dr. Profit langfristig Potenzial. Der nächste größere Pump könnte laut seiner Analyse näher sein, als viele denken. Anleger sollten sich auf kurzfristige Rücksetzer einstellen, die gute Einstiegsmöglichkeiten bieten könnten. Besonders wichtig sei es jetzt, geduldig zu bleiben und strategisch zu handeln - denn der Markt könnte schon bald wieder deutlich an Fahrt aufnehmen.

