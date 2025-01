NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Wilson sieht mit Blick auf die anstehende Berichtssaison für das abgelaufene Quartal einen Mangel an Impulsen in der europäischen Kapitalgüterbranche. Für den Energietechnikkonzern Siemens Energy, der am 12. Februar berichten wird, erwartet Wilson laut der am Montag vorliegenden Sektorstudie einen starken Start ins neue Geschäftsjahr./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000ENER6Y0