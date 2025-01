LAVATECH, das eine hohe Ferninfrarotwirkung hat, wird erstmals auf einer internationalen Fachmesse für Heimtextilien und Objekttextilien vorgestellt

Yagi Co., Ltd. (TOKYO:7460) https://www.yaginet.co.jp/en/index.html wird LAVATECH erstmals auf der Heimtextil-Messe in Deutschland (einer internationalen Fachmesse für Heimtextilien und Objekttextilien) vorstellen. LAVATECH, das sich durch eine hohe Ferninfrarotwirkung auszeichnet, wird mithilfe einer speziellen Technologie hergestellt, bei der Lavagestein, das in der Erde rund um den Berg Fuji gefunden wird, fein zerkleinert und zu Fasern verwoben wird.

Mt. Fuji (Photo: Business Wire)

Über LAVATECH

Seit der Antike wird das Lavagestein, das sich unter dem Berg Fuji gebildet hat, sorgfältig vor Veränderungen der Oberflächentemperatur und Verwitterung geschützt. LAVATECH wird durch das Flechten dieses hochwertigen unterirdischen Lavagesteins hergestellt. Wir haben einen hohen Ferninfrarot-Effekt erzielt, indem wir eine spezielle Technologie zum feinen Zerkleinern des Lavagesteins, das unterirdisch am Berg Fuji liegt, zum Flechten von Fasern verwenden. Diese Art von Materialien ermöglicht die Entwicklung neuer Produkte, die durch ihre durchblutungsfördernde Wirkung eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen in Bereichen wie Schlaf, Schönheit und Sport angehen.

Offizielle LAVATECH-Website: https://lavatech.jp/

Details der Ausstellung auf der Heimtextil 2025

Auf dieser Ausstellung werden wir Produkte aus den Bereichen SCHLAF, SPORT, SCHÖNHEIT und GESUNDHEIT vorstellen, die LAVATECH enthalten, dieses neue Material, das aus Lavagestein vom Berg Fuji hergestellt wird.

Zukünftige Entwicklungen

Die VISION der Yagi Group besteht darin, das Potenzial von Textilien durch Innovation zu erschließen, um eine nachhaltige Gesellschaft zu verwirklichen. Wir engagieren uns in verschiedenen Aktivitäten, wobei die Schlüsselwörter "nachhaltig" und "global" die grundlegenden Strategien unseres mittelfristigen Managementplans darstellen. Durch die Entwicklung von LAVATECH werden wir daran arbeiten, Folgendes zu erreichen.

Entwicklung neuer Funktionsmaterialien und Ausbau des weltweiten Vertriebs

Verbesserung des Bekanntheitsgrads durch Stärkung der Markenbildung und Verkaufsförderung über verschiedene Vertriebskanäle

Engagement im Wellness-Geschäft zur Unterstützung gesünderer Lebensgewohnheiten, was in direktem Zusammenhang mit der ESG-Strategie unserer Gruppe steht

Überblick über die Heimtextil 2025

Die Heimtextil ist die weltweit größte internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien und zieht über 2.800 Aussteller aus aller Welt an. Die von der Heimtextil verbreiteten Trends dienen als Richtlinien für Innenarchitektur, Heimtextilien, die Hotelbranche und darüber hinaus.

Datum und Uhrzeit: Dienstag, 14. Januar, bis Freitag, 17. Januar 2025, 9:00 bis 18:00 Uhr (am letzten Tag bis 17:00 Uhr)

Veranstaltungsort: Frankfurt International Exhibition Center, Deutschland

Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Offizielle Website: https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

*Für den Eintritt sind eine Voranmeldung und der Kauf einer Eintrittskarte erforderlich.

Kontakt für Anfragen zur LAVATECH und zu Ausstellungsdetails

Yagi Co., Ltd.

Zuständiger Mitarbeiter: Wataru Yoshida, Abteilung 241, Geschäftsabteilung 1, Lifestyle-Abteilung

E-MAIL: lavatech@yaginet.jp

TEL: +81-6-6266-7380

For inquiries regarding this release:

Corporate Management/IR Group, Corporate Planning Department,

Yagi Co., Ltd.

Public-Relations-Mitarbeiter: Motoki Kinebuchi

TEL: +81-3-3667-3057 E-Mail: kinebuchim@yaginet.jp