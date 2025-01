Stuttgart (ots) -Auf der Caravan Motor Touristik Stuttgart 2025 (CMT) präsentiert vanexxt einen echten Meilenstein, auf den die Vanlife- und Bulli-Community gewartet hat: den ersten Volkswagen New Caravelle mit Camper-Ausbau.Die Enthüllung der nächsten Caravelle Generation durch Volkswagen liegt erst ein paar Monate zurück, nun zeigen wir den ersten und einzigen Caravelle als Campervan auf der CMT. Unser Caravelle setzt auf das flexible vanexxt-Konzept, das sich bereits im Ford Tourneo bewährt hat. Es beinhaltet einen Grundausbau mit z.B. Standheizung, drehbaren Vordersitzen und dem Aufstelldach. Alle weiteren Module wie z.B. Sitzbänke, Einzelsitze, Staufächer oder Küchenmodule lassen sich in wenigen Minuten ein- bzw. ausbauen. So verwandelt sich das Fahrzeug je nach Bedarf vom Alltagsauto mit sieben Sitzen zum Reisebegleiter mit bis zu vier Schlafplätzen.Das Highlight: Einige Ausstattungsvarianten liegen dank Tieferlegung und einem neuen Aufstelldach sogar unter der 2-Meter-Grenze. Damit sind unsere Urban Vans treue Begleiter von der heimischen Tiefgarage bis zu mediterranen Städten mit strengen Höhenbegrenzungen - Der vanexxt ist so flexibel, wie dein Leben. Neben dem brandneuen VW zeigt vanexxt auf der Messe diverse Modelle auf Basis des Ford Tourneo V710, die ebenfalls von den neuen Technologien profitieren werden.Vereinbare jetzt deinen Termin für eine exklusive Beratung am Messestand!Erlebe die Weltneuheit und unsere anderen Fahrzeuge live und lasse dich persönlich von unseren Experten beraten. Buche deinen Termin ganz einfach über unsere Website www.vanexxt.de und besuche uns auf der CMT Stuttgart 2025 - Halle 1, Stand B33.Über vanexxt GmbH:Die vanexxt GmbH definiert mit seinen flexiblen Lösungen neue Standards für Camping-Enthusiasten, die ihr Fahrzeug auch im Alltag privat oder für das Handwerk nutzen möchten. Am Hauptsitz in Breitengüßbach bei Bamberg, in einer weiteren Produktionsstätte in Slowenien und der Urban Van World in München beschäftigt das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter. Dabei steht immer ein Gedanke im Vordergrund: "Das Fahrzeug muss sich in jeder Situation auf den Kunden anpassen und nicht der Kunde an das Fahrzeug!" Das ist Camping auf dem nexxtlevel.Pressekontakt:Nicolas Martin, Event Marketing ManagerNicolas.martin@vanexxt.deTel. +49 9544 8603749Original-Content von: vanexxt Gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172978/5947694