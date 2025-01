Oldenburg (ots) -Nachhaltigkeit ist längst kein Trend mehr, sondern fester Bestandteil unseres Alltags. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf grüner Mobilität. Fahrräder sind eine beliebte Alternative zum Auto geworden, insbesondere im Stadtverkehr. Denn wer in die Pedale tritt, schont nicht nur die Umwelt, sondern tut auch etwas Gutes für die eigene Gesundheit. Das erkennen auch immer mehr Unternehmen. Mit dem Dienstrad-Leasing können sie es ihren Mitarbeitenden noch einfacher machen, auf das Fahrrad umzusteigen. Zugleich ist das Leasingangebot eine vielsprechende Maßnahme für die internen Nachhaltigkeitsbemühungen.Nachhaltigkeitsziele erreichen mit Dienstrad-LeasingDienstrad-Leasing ist mehr als nur ein Mitarbeiterbenefit - es ist ein strategisches Instrument für Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das gilt insbesondere für große Unternehmen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Dieser ist ein wichtiger Bestandteil der europäischen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die darauf abzielt Transparenz und Verantwortlichkeit in Bezug auf Nachhaltigkeit zu erhöhen. Unternehmen müssen demnach Informationen zu einer Vielzahl von Themen offenlegen - darunter Treibhausgasemissionen, Energie- und Wasserverbrauch, aber auch Arbeitnehmerrechte und Korruptionsbekämpfung.Das Leasing von Diensträdern spielt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle. Es kann in Nachhaltigkeitsberichten als Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele hervorgehoben werden. Indem Unternehmen ihren Mitarbeitenden diese Möglichkeit bieten, leisten sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und zur Förderung einer gesunden Lebensweise. Nicht nur, dass die Umstellung von Pkw auf Fahrrad im Berufsverkehr den CO2-Ausstoß reduziert und den städtischen Innenverkehr entlastet. "Radfahren fördert die körperliche Fitness, sorgt für einen entspannten Arbeitsweg ohne Staugefahr und steigert Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten", sagt Kerstin Tewer, Geschäftsführerin von mein-dienstrad.de.mein-dienstrad.de erleichtert Zugang zu E-Bikes und Co.Dass das Dienstrad-Leasing ein gern gesehener und stark nachgefragter Mitarbeiter-Benefit ist, belegen auch aktuelle Studien. Eine repräsentative Befragung von rund 1.000 Personen im Rahmen einer Deloitte-Studie ergab, dass 60 Prozent der Arbeitnehmenden das Angebot bei einem Arbeitgeber attraktiv finden (2022). Eine weitere Studie der Sport Business Gruppe von Deloitte in Kooperation mit dem Branchenverband Zukunft Fahrrad zeigt zugleich eine enorme Zunahme des Dienstrad-Leasings. Während 2019 nur 5,3 Millionen Arbeitnehmende in Deutschland Zugang zu dem Benefit hatten, waren es 2023 bereits 16,8 Millionen.Hierbei unterstützt mein-dienstrad.de Unternehmen jeder Größe (https://www.mein-dienstrad.de/arbeitgeber/?utm_source=PR%20Online&utm_medium=externe%20Webseiten&utm_campaign=Pressemitteilung&utm_content=Leasing%20im%20Konzern&utm_term=extern), ob KMU oder Konzern, mit einem auf ihre jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenem Leasing-Model. "Unsere Vision ist eine Welt, in der das Fahrrad eine selbstverständliche Alternative zum Auto ist. Damit das gelingt, gestalten wir den Leasing-Prozess so einfach und transparent wie möglich. So können sich unsere Kunden voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren", sagt Kerstin Tewer.Der Rund-um-Sorglos-Service des Oldenburger Unternehmens beinhaltet nicht nur Wartungspakete, Versicherungen und eine umfassende Betreuung, sondern auch eine flexible Handhabung in besonderen Lebenssituationen wie Elternzeit oder Kündigung. Mitarbeitende können ihr Wunschrad entweder bei einem der Fachhändler oder im eigenen Online-Bike-Shop von mein-dienstrad.de auswählen - von klassischen Rädern bis hin zu E-Bikes und Lastenrädern. Mit mein-dienstrad.de können Unternehmen ihre Bemühungen zur Förderung grüner Mobilität transparent machen und ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing und ist eine Marke der baron mobility service GmbH mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad unabhängig von Marke und Model. Durch den Bezug des Dienstrades per Gehaltsumwandlung profitieren sie von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und das Dienstrad darf für private Touren genutzt werden. Bei zahlreichen Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen und Auftraggeber jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 75 Mitarbeiter und kooperiert bundesweit mit über 4.600 Fachhandelspartnern. www.mein-dienstrad.dePressekontakt:baron mobility service GmbHMelanie WitteStaulinie 14-1526122 OldenburgTelefon: 0441 - 55 977 967E-Mail: melanie.witte@baronmobil.comhttps://www.mein-dienstrad.deOriginal-Content von: baron mobility service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161745/5947679