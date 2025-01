Essen (ots) -Wer wünscht sich nicht nützliche Unterstützung in der Küche? Dafür präsentiert MEDION jetzt eine neue Produktlinie an Küchenmaschinen, die bei der Zubereitung von Speisen als kleine Helfer dienen. Alle vier Modelle stehen ab sofort im MEDION Online Shop zur Verfügung.Das Highlight der neuen Produktlinie ist die MEDION LIFE digitale Küchenmaschine MD12600, die viele aufwendige Aufgaben in Rekordzeit erledigt. Vor allem überzeugt die Maschine durch ihren 800 Watt starken Gleichstrommotor, der sehr leise, effizient und energiesparend arbeitet. Er benötigt geringere Drehzahlen als herkömmliche Motoren. Das senkt die Lautstärke im direkten Vergleich um 15 bis 20 Dezibel und reduziert Reibung. Dadurch wird der Verschleiß verringert und die Lebensdauer erhöht. Außerdem verbraucht der Gleichstrommotor zwischen 20 und 30 Prozent weniger Strom. Umfangreiches Zubehör macht die MD12600 zudem zu einem Multitalent - mit Optionen zum Mischen, Kneten, Rühren, Mixen, Schneiden und Raspeln von Gemüse und Verarbeiten von Fleisch. Dank eines Fassungsvermögens von 4,6 Litern bietet die mitgelieferte Edelstahlschüssel reichlich Platz für die Umsetzung kulinarischer Vorhaben und große Portionen. Alle Einstellungen werden bequem über ein intuitives Sensor-Touch-Display und einen praktischen Drehregler vorgenommen - dazu gehören unter anderem acht Geschwindigkeitsstufen und die zusätzliche Impulsfunktion. Das hochwertige Design mit vielen aus Metall bestehenden Teilen und der groben, matten Struktur des Coarse Finish trägt zur Robustheit und Langlebigkeit bei und erleichtert die Reinigung.Für die MEDION LIFE 4-in-1 digitale Küchenmaschine MD18440 gibt es Zubehör zum Mischen, Kneten, Rühren, Mixen, Zubereiten von Eis und Verarbeiten von Fleisch. Mit einer 1.200 Watt starken Leistung und einer Edelstahlschüssel mit einer Kapazität von fünf Litern hilft sie daher bei einer Vielzahl von Gerichten. Hinzu kommt eine Eisschüssel, in der sich bei einer maximalen Füllmenge von circa 700 Millilitern in wenigen Schritten verschiedene Kreationen frisch und nach dem eigenen Geschmack herstellen lassen. Zur einfachen Steuerung verfügt die Maschine über ein Sensor-Touch-Display und einen Drehregler. Sie verarbeitet Zutaten durch die acht Geschwindigkeitsstufen und die zusätzliche Impulsfunktion stets optimal nach den jeweiligen Anforderungen von Rezepten. Erstklassige und robuste Materialien verleihen der Maschine ein elegantes, zeitloses Aussehen und machen sie langlebig und pflegeleicht. Mit der MD18430 gibt es ein identisches Modell, das als kostengünstigere Variante aber ohne Eisschüssel geliefert wird.Die MEDION LIFE digitale Küchenmaschine MD18420 nutzt den in ihr verbauten 1.200 Watt starken Motor und das beigelegte Zubehör zum Mischen, Kneten, Rühren und Zubereiten von Eis. Sie meistert jede Herausforderung und das Fassungsvermögen der Edelstahlschüssel von fünf Litern ermöglicht ausreichende Essensportionen. Um hausgemachtes Eis zu zaubern, gibt es eine weitere Schüssel mit einer maximalen Füllmenge von circa 700 Millilitern. Über ein Sensor-Touch-Display und einen Drehregler erfolgt mit wenig Aufwand die Steuerung der Maschine, einschließlich der acht Geschwindigkeitsstufen und der zusätzlichen Impulsfunktion. Durch die verwendeten Materialien sticht die Maschine optisch heraus und das Design sorgt für Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und eine unkomplizierte Pflege.VerfügbarkeitDie vier neuen Küchenmaschinen sind ab sofort im MEDION Online Shop erhältlich. Neben der MD12600 zum Preis von 199,95 Euro umfasst das die MD18440 zum Preis von 139,95 Euro, die MD18430 zum Preis von 119,95 Euro und die MD18420 zum Preis von 99,95 Euro.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2025 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5947705