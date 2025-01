Wiesbaden (ots) -Alle im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten erhalten spätestens bis zum 2. Februar 2025 von ihrer Gemeinde eine Wahlbenachrichtigung. In das Wählerverzeichnis für die Bundestagswahl 2025 sind alle Wahlberechtigten eingetragen worden, die am 12. Januar 2025 - dem 42. Tag vor der Wahl - bei der Meldebehörde ihrer Gemeinde mit Hauptwohnung gemeldet waren. Deutsche im Ausland, die nicht in Deutschland gemeldet sind und an der Wahl teilnehmen wollen, müssen einen schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis der zuständigen Gemeinde stellen. Der Antrag ist gleichzeitig ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins für die Briefwahl und kann bereits jetzt gestellt werden.Auf den Wahlbenachrichtigungen ist auch der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten am 23. Februar 2025 ihre Stimme abgeben können.Bürgerinnen und Bürger, die bis zum 2. Februar 2025 keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sollten sich für eine Nachprüfung unverzüglich mit dem Wahlamt am Ort ihrer Hauptwohnung in Verbindung setzen.Vom 3. bis einschließlich 7. Februar 2025 können Wahlberechtigte das Wählerverzeichnis ihrer Gemeindebehörde während der Öffnungszeiten einsehen und die Richtigkeit sowie Vollständigkeit ihrer Daten überprüfen. Innerhalb der Einsichtsfrist kann bei der Gemeindebehörde schriftlich Einspruch gegen die Eintragungen eingelegt werden. Wer zu Unrecht nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen wurde, kann auf Antrag von der Gemeindebehörde einen Wahlschein erhalten und damit an der Wahl teilnehmen. Auch nach Ende der Einspruchsfrist ist es noch möglich, an der Wahl teilzunehmen, wenn gegenüber der Gemeindebehörde nachgewiesen werden kann, dass die Einspruchsfrist unverschuldet versäumt wurde.Weitere Informationen der Bundeswahlleiterin finden sich im Internet unter www.bundeswahlleiterin.de.Die Bundeswahlleiterin informiert ab sofort auch auf einem WhatsApp-Kanal rund um die vorgezogene Neuwahl des Deutschen Bundestages am 23. Februar 2025. Aktuelle Informationen zum Wahlverfahren, Hinweise auf wichtige Fristen und Termine sowie Richtigstellungen möglicher Falschinformationen finden Sie ab sofort im Kanal "Bundeswahlleiterin". Folgen Sie uns gern durch einen Klick auf "Abonnieren".Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter https://www.bundeswahlleiterin.de zu finden.Pressestelle,Telefon: 0611 75-3444www.bundeswahlleiterin.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Die Bundeswahlleiterin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74247/5947696