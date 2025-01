Zürich (www.anleihencheck.de) - Peach Property Group: Tender Offer für 300 Mio. Euro, 4,375% Senior Notes mit Fälligkeit November 2025 - AnleihenewsDie Peach Property Group AG (ISIN CH0118530366/ WKN A1C8PJ) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Peach Property Finance GmbH (der "Offeror") mit Sitz in Deutschland heute Inhabern der ausstehenden 300 Mio. Euro, 4,375% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 (Reg S ISIN XS2247301794/ WKN A3H2TZ, die "Notes") begeben von der Peach Property Finance GmbH und garantiert durch die Peach Property Group AG die Einladung unterbreiten wird, ihre Notes zum Kauf durch den Offeror gegen Barzahlung zu Preisen anzubieten, die gemäss eines Unmodified Dutch Auction Verfahrens ermittelt werden bis zu einer Gesamtrückkaufsumme von bis zu 100,000,000 Euro, vorbehaltlich der im Kaufangebot vom 13. Januar 2025 (die "Offer to Purchase") beschriebenen Bedingungen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

