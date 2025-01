Düsseldorf (ots) -Chronische Diätfehler und einschränkende Glaubenssätze sind unter Menschen mit Übergewicht und gesundheitlichen Herausforderungen weit verbreitete Hindernisse - eine Verbesserung ihrer Situation ist daher meist undenkbar. Mit BETTERSTRONG bietet Thomas Jezyna eine ganzheitliche Lösung hierfür, die auf Ernährungskompetenz, moderat progressivem Training und aktiver Regeneration basiert. Sein Ansatz hilft dabei, nachhaltig abzunehmen und die körperliche sowie mentale Gesundheit zu verbessern. Wie und warum das in der Praxis funktioniert, erfahren Sie hier."Wer weniger isst, nimmt schneller ab" oder "Salat macht dünn": Speziell Menschen mit Übergewicht und gesundheitlichen Problemen kämpfen nicht selten mit einem gefährlichen Schwarz-Weiß-Denken in Bezug auf Ernährung. So verwundert es kaum, dass viele von ihnen auf eine lange Historie gescheiterter Diäten zurückblicken. Trotz ihrer anfänglichen Bereitschaft, in ihr Wohlbefinden zu investieren, stehen ihnen ferner tief verwurzelte Essstörungen, geringes Selbstwertgefühl und ineffektive Diätansätze im Weg. All das führt in den meisten Fällen zu einem Binge-und-Restrict-Cycle, der den Weg zu einem gesünderen Leben zusätzlich erschwert. "Ohne grundlegende Veränderung und direkte Unterstützung bleiben betroffene Menschen in ihrem Teufelskreis gefangen. Wird er aber nicht durchbrochen, verschlechtert sich ihre Gesundheit weiterhin - sowohl körperlich als auch mental", warnt Thomas Jezyna von BETTERSTRONG."Durch ein individuell abgestimmtes Coaching, das sowohl Ernährungs- als auch Trainingsaspekte berücksichtigt, können gesundheitliche Probleme hingegen nachhaltig gelöst werden - körperliche Fitness und ein gesteigertes Selbstwertgefühl inklusive", fügt er hinzu. Mit seiner ganzheitlichen Herangehensweise konnte Thomas Jezyna bereits zahlreichen Menschen helfen, ihre alten Muster zu durchbrechen und nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Hierbei hat sich insbesondere das Drei-Säulen-Modell von BETTERSTRONG, eine Kombination aus Ernährungskompetenz, moderatem Training und aktiver Regeneration, als äußerst effektiv erwiesen. So gelingt es auf dieser Basis stets, die individuellen Bedürfnisse aller Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und durch kontinuierliche Unterstützung und maßgeschneiderte Programme nachhaltige Erfolge zu erzielen - und das ganz ohne Verzicht.Persönliche Betreuung, Achtsamkeit und Freude am Fortschritt: Was BETTERSTRONG so erfolgreich macht"Ein erfolgreicher Coaching-Ansatz muss die individuellen Bedürfnisse der Klienten in grundlegende Prinzipien integrieren und ihnen ermöglichen, auf ihre eigene Weise Fortschritte zu machen", betont Thomas Jezyna. Bei BETTERSTRONG wird daher genau dieser Ansatz verfolgt: Genusskultur und Alltagsfreuden werden in das Coaching eingebunden, um den Prozess angenehm und nachhaltig zu gestalten. Dabei steht Kontinuität vor Perfektion - es geht darum, alle Kunden kontinuierlich zu ermutigen und sie durchgehend zu begleiten. Regelmäßige Coaching-Termine und Tracking-Tools schaffen hierbei die nötige Verbindlichkeit, ohne unnötigen Druck aufzubauen, und helfen, den Fortschritt messbar zu machen.Die Kernphilosophie von BETTERSTRONG ist geprägt von der Abkehr von starren Diät-Dogmen hin zu einer umfassenden Lebensmittelkompetenz. Auf diese Weise wird es allen Kunden möglich, bewusster und achtsamer mit ihrer Ernährung umzugehen. Warum klassische Diäten nämlich keinen langfristigen Erfolg bringen, erklärt Thomas Jezyna auch in seinem Buch "99 vielversprechende Wege, nicht abzunehmen (https://www.better-strong.de/ebook)", in dem er genau diesen Diät-Dogmen auf den Grund geht und seinen Lesern eine Alternative bietet, die langfristig funktioniert. Besonders wichtig ist den Experten dabei, eine vorurteilsfreie und vertrauensvolle Atmosphäre zu fördern, sodass sich jeder verstanden und unterstützt fühlt. Auch das "Weniger ist Mehr"-Prinzip im Krafttraining und die Fokussierung auf kontinuierliche Verbesserung als Ersatz für übermäßigen Perfektionismus sind zentrale Elemente. "Wir wollen den Menschen uneingeschränkt dabei helfen, ihre Gesundheit auf eine Weise zu verbessern, die wirklich zu ihnen passt und ihnen Freude bereitet", fasst Thomas Jezyna zusammen.Worin sich BETTERSTRONG von anderen Anbietern am Markt unterscheidet"Leider gibt es noch immer eine Menge Coaches, die unpersönliche Programme und pauschale Lösungen anbieten - und den anhaltenden Misserfolg ihrer Kunden damit nur noch weiter fördern", bemängelt Thomas Jezyna. Entsprechende Anbieter zeichnen sich oft durch die Nutzung von Angst als Marketing-Instrument und fehlende individuelle Betreuung aus. Ihre meist starren Programme vernachlässigen zudem die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden und setzen auf automatisierte Nachrichten statt auf persönliche Interaktion.BETTERSTRONG geht hier einen anderen Weg: Das Coaching ist wertebasiert, vertraulich und eng geführt - fast freundschaftlich und offen. Dabei beginnt der praktische Ablauf mit einer detaillierten Bedarfsanalyse und Anamnese, gefolgt von der Zielbestimmung und kontinuierlichen Unterstützung. Kunden haben darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit, ihren Coach zu kontaktieren, was in jeder Situation eine nachhaltige und individuelle Betreuung ermöglicht. "Unsere Mission ist es, Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben zu begleiten und ihnen zu helfen, sich selbst zu coachen - denn nur so können sie langfristig erfolgreich sein", verrät Thomas Jezyna abschließend.Sie wollen Ihre körperliche sowie mentale Gesundheit nachhaltig verbessern und Ihre Leistungsfähigkeit so auf Dauer erhöhen? Dann melden Sie sich jetzt bei Thomas Jezyna von BETTERSTRONG (https://www.better-strong.de/) und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!Pressekontakt:BETTERSTRONGVertreten durch: Thomas JezynaE-Mail: info@better-strong.deWebseite: https://www.better-strong.de/Original-Content von: BETTERSTRONG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177314/5947738