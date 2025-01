Berlin (ots) -Klassische Medien wie Zeitung, Fernsehen und Buch konkurrieren mit einem modernen Medium wie dem Internet, das sowohl neue Formate hervorbringt als auch traditionelle Medien in neuer Form anbietet (E-Books, E-Zeitungen, Internetradio, Streamingdienste). Doch wie steht es um die Mediennutzung in der zweiten Lebenshälfte?Mit Daten des Deutschen Alterssurveys 2023 wurde untersucht, wie stark Menschen in der zweiten Lebenshälfte verschiedene Medien nutzen. Unterschieden wurden dabei drei Altersgruppen: 42 bis 60 Jahre, 61 bis 75 Jahre und 76 bis 90 Jahre.Ein zentraler Befund ist, dass die älteste betrachtete Gruppe (76 bis 90 Jahre) häufiger fernsieht, Radio hört oder Zeitung (digitale Zugänge miterfasst) liest als die jüngste Vergleichsgruppe. Das mag u.a. aufgrund des höheren Freizeitbudgets bei Älteren vielleicht nicht überraschen.Dass bei den 76- bis 90-Jährigen allerdings immer noch "nur" 62 Prozent Zugang zum Internet haben, ist in Zeiten zunehmender Digitalisierung bedenklich. Und selbst bei denjenigen in dieser Altersgruppe, die einen Internetzugang haben, nutzen diesen nur 55 Prozent häufig, um sich Informationen, wie beispielsweise Nachrichten, zu beschaffen (im Gegensatz zu 85 Prozent der 41- bis 60-Jährigen).Dieser Altersunterschied macht deutlich, dass klassische Medien bei den Älteren immer noch eine wichtige Rolle spielen - sei es wegen mangelnder Zugangsvoraussetzungen oder fehlender Bereitschaft, analoge durch digitale Angebote zu ersetzen. Eine Gesellschaft, die ältere Bürger*innen nicht in Teilen sozial exkludieren will, sollte sich dafür einsetzen, dass analoge Angebote neben digitalen weiter existieren. Sei es das klassische Fernsehen, gerade mit dem Bildungsangebot der Öffentlich-Rechtlichen, oder die Möglichkeit Bahntickets auch am Schalter und nicht nur im Internet kaufen zu können.Die detaillierten Ergebnisse sind nachzulesen in: Hartmann, S., & Klasen, L. (2025). Fernsehen, Radio, Bücher, Zeitungen, Internet: Welche Medien werden in der zweiten Lebenshälfte genutzt? [DZA-Fact Sheet]. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. https//doi.org/10.60922/3rk2-8588Eine Pressegrafik steht hier (https://www.dza.de/presse/download-pressegrafiken)zum Download bereit.Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine repräsentative Quer- und Längsschnittbefragung von Personen in der zweiten Lebenshälfte. Im Rahmen der Studie werden seit fast drei Jahrzehnten Menschen auf ihrem Weg ins höhere und hohe Alter regelmäßig befragt. Der Deutsche Alterssurvey wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).Pressekontakt:Stefanie HartmannDeutsches Zentrum für AltersfragenPresse- und Öffentlichkeitsarbeithttps://www.dza.de/presse.htmlstefanie.hartmann@dza.deTel.: 030 / 260 740 25Original-Content von: Deutsches Zentrum für Altersfragen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131425/5947764