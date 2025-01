Hamburg (ots) -Sicher und unkompliziert in renditestarke Immobilienprojekte investieren - ein Traum, den Stephan Gerlach mit seinem Angebot wahr werden lässt. Mit der Hanseatischen Invest eG ermöglicht er Investoren eine Kapitalanlage, die sich flexibel an ihre Bedürfnisse anpasst. Dank einer festen Verzinsung von sieben Prozent, einem einfachen Investitionsprozess und einer Mindesthaltedauer von nur einem Jahr bietet Hansea Invest Anlegern einen unkomplizierten Einstieg und eine attraktive Möglichkeit, Kapital zu veranlagen. Hier erfahren Sie, wie Hansea Invest in Zusammenarbeit mit FinEstHub neue Chancen für Anleger und Investoren schafft.Wer entspannt in die Zukunft blicken möchte, muss frühzeitig Verantwortung für die eigene Rente und den langfristigen Vermögensaufbau übernehmen. Eine der sichersten und renditestärksten Optionen dafür stellt die Investition in Immobilien dar. Doch gleichzeitig sind der Erwerb und die Verwaltung von Immobilien für Laien oft kompliziert und zeitintensiv. Hinzu kommt: Die Finanzierung stellt derzeit für viele Käufer ein großes Hindernis dar. "Die gestiegenen Zinsen haben die Kapitalanforderungen für Projekte deutlich verteuert", erklärt Stephan Gerlach von der Hanseatischen Invest eG. "Viele Projektentwickler wurden von der Situation überrascht, insbesondere in den Bereichen Neubau und Gewerbeimmobilien kam es zu Insolvenzen. Zusätzliche Auflagen und höhere Eigenkapitalanforderungen machen es aktuell schwer, bei attraktiven Gelegenheiten schnell zuzugreifen.""Auf der anderen Seite bieten die gestiegenen Zinsen auch Chancen, da derzeit weniger Wettbewerb herrscht", fährt der Experte fort. "Dennoch hält die aktuelle Situation viele Menschen davon ab, den Weg des Vermögensaufbaus über Immobilien zu gehen. Dabei ist der Einstieg in renditestarke Immobilienprojekte eigentlich ganz einfach - zumindest mit dem richtigen Ansprechpartner." Hansea Invest ermöglicht Investoren eine Kapitalanlage mit einer festen Verzinsung von sieben Prozent und einer Mindesthaltedauer von nur einem Jahr. Der einfache Investitionsprozess passt sich jederzeit flexibel an die Bedürfnisse der Anleger an. Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der Bestandsoptimierung und des Vermögensaufbaus abzudecken.Das Konzept von Hansea Invest"Als Tochterunternehmen der Gerlach Immobilien Gruppe bieten wir Anlegern die Möglichkeit, durch den Erwerb von Anteilen an unseren Immobilienprojekten eine attraktive Rendite von sieben Prozent zu erzielen", berichtet Stephan Gerlach. "Gleichzeitig tragen wir mit der effizienten Entwicklung von Bestandsobjekten zur Bewältigung des Wohnraumengpasses und der Klimawende bei." Die Investitionsmöglichkeiten eignen sich besonders für Anleger, die Kapital für einen kürzeren Zeitraum anlegen möchten oder bei denen eine direkte Immobilienfinanzierung nicht infrage kommt. Das investierte Kapital fließt in die Bestandsentwicklungsprojekte von Hansea Invest, die durch eine gezielte Mittelverwendung bessere Finanzierungsbedingungen erreichen kann. In manchen Fällen kann sie sogar ganz ohne Banken arbeiten.Zusätzlich hat sich Stephan Gerlach bei seinem Geschäftsfreund Andre Bodczian und dessen Start-up FinEstHub beteiligt. Die FinEstHub GmbH mit Sitz in Ulm bietet eine innovative Plattform, die Transparenz im fragmentierten Bankenmarkt schafft und Investoren mit passenden Banken zusammenbringt. Im Gegensatz zum traditionellen Modell bewerben sich bei FinEstHub die Banken um die Finanzierungsvorhaben der Investoren - die nächste Finanzierungsrunde startet bereits im Januar 2025; Stephan Gerlach (https://hanseainvest.de/) klärt gern über die Beteiligungsmöglichkeiten auf. Durch eine KI-gestützte Datenaufbereitung ist FinEstHub dazu in der Lage, seinen Kunden maßgeschneiderte und datenbasierte Services zu bieten. Ziel ist es, den Zugang zu Banken zu verbessern und den Finanzierungsprozess insgesamt effizienter zu gestalten. Stephan Gerlach hofft, durch diese Kombination aus zusätzlichem Kapital und besserem Bankenzugang aktuelle Marktchancen optimal nutzen zu können.Von diesen Vorteilen profitieren InvestorenDurch die Vorgehensweise von Hansea Invest können Anleger schnell und gezielt von günstigen Chancen profitieren. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht nur auf der Finanzierung neuer Bauvorhaben, sondern auch auf der Sanierung und Modernisierung geeigneter Bestandsimmobilien. Investoren profitieren nicht nur von attraktiven Renditen, sondern tragen auch zur Schaffung ökologischer und sozialer Mehrwerte bei. Bereits ab 10.000 Euro können Anleger in die Projekte von Hansea Invest einsteigen, ohne dass eine aufwendige Bonitätsprüfung erforderlich ist. Die kurzen Bindungsfristen ab nur einem Jahr eignen sich besonders für Investoren, die kurzfristige Ziele verfolgen. Zudem arbeitet das investierte Kapital in stabilen Immobilienmärkten mit langfristigem Potenzial, sodass Anleger jederzeit auf der sicheren Seite sind.Die Mission von Hansea InvestAlles in allem ist Hansea Invest die ideale Lösung für Anleger, die flexibel Kapital anlegen, von den Vorteilen des Immobilienmarkts profitieren und ihre Liquidität bewahren möchten, ohne selbst Eigentümer zu werden. Die Firmengruppe bietet Investoren eine attraktive Gelegenheit, die speziell auf moderne Anlegerbedürfnisse zugeschnitten ist. Hansea Invest übernimmt dabei die komplexen Aufgaben, während sich Anleger auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren können.Die Vision der Firmengruppe ist es, möglichst vielen Menschen attraktiven Wohnraum zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig Anlegern attraktive Renditen und finanzielle Freiheit zu ermöglichen. "Die staatliche Rente wird in Zukunft nicht ausreichen, um den eigenen Lebensstandard zu halten - deshalb ist es wichtig, sich selbst um seine finanzielle Zukunft zu kümmern", betont Stephan Gerlach abschließend. "Unsere Mission ist es, Menschen auf dieses Problem hinzuweisen und ihnen die beste Lösung anzubieten."Sie möchten erfahren, wie Sie mit Hansea Invest eine attraktive Rendite von sieben Prozent pro Jahr erzielen können? 