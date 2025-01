EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

LAIQON AG verdoppelt den Vertrieb



13.01.2025 / 11:17 CET/CEST

Corporate News LAIQON AG verdoppelt den Vertrieb Einstellung von acht Vertriebs-, Client Service & Internal Sales- sowie Marketingspezialisten

Vertriebsoffensive stärkt Ausbau von Vertriebspartnerschaften und Kundenservice

Hamburg, 13. Januar 2025 Einstellung von acht Vertriebs-, Client Service & Internal Sales- sowie Marketingspezialisten Nach dem Start von Florian Barber als neuer Bereichsvorstand Sales & Marketing der LAIQON AG zum 1. Oktober 2024 baut der Premium Wealth Spezialist mit der Verpflichtung von vier Vertriebs-, drei Client Service & Internal Sales-Spezialisten sowie einer Marketingspezialistin seinen Vertriebs- und Marketingbereich insbesondere im Geschäftssegment LAIQON Asset Management deutlich aus. Die Marktbearbeitung erfolgt damit zukünftig durch ein 15-köpfiges Vertriebs- und Marketingteam. Ziel der Vertriebsoffensive ist es, die bestehenden Vertriebspartnerschaften und Kundenbeziehungen zu intensivieren, neue aufzubauen sowie optimierte Services zu bieten. Es wurden vier neue Vertriebsmitarbeiter für die jeweiligen Regionen gewonnen. Sie sind im Team um Florian Barber für die Betreuung und Akquise von Retail-, Wholesale- sowie institutionellen Kunden verantwortlich. Ronny Alsleben verantwortet seit dem 1. Januar 2025 als Vertriebsdirektor den Vertrieb in der Region Nord-Ost. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Vertriebserfahrung und war zuvor als Senior Sales Manager Wholesale Germany bei Oddo BHF sowie bei Fenthum tätig. Der Vertriebsspezialist blickt auf weitere Stationen u. a. bei der Deutschen Bank und Pioneer Investments zurück. René Frick betreut seit dem 1. Januar 2025 als Vertriebsdirektor den Vertrieb in der Region Mitte. Der Dipl. Betriebswirt (FH) war zuvor ebenfalls bei Fenthum als Head of Retail & Wholesale Germany tätig. Davor arbeitete er mehrere Jahre für Mainfirst und Fenthum im Business Development Service sowie bei der Deutschen Bank, zuletzt als Product-Manager Multi Asset Solutions. Die Region Süd wird Patrick Furtwängler als Vertriebsdirektor ab dem 1. Februar 2025 betreuen. Der Dipl.-Betriebswirt (FH) kommt von Impact Asset Management, wo er als Leiter Vertrieb Wholesale tätig war. Davor arbeitete er jeweils mehrere Jahre bei Star Capital AG / Bellevue Asset Management, bei Tresides Asset Management und der Südwestbank als Produktmanager. Im institutionellem Vertrieb erhält Ralf Kahl, zuständig für Depot A-Kunden und bereits seit dem 1. September 2024 für die LAIQON-Gruppe tätig, Verstärkung von Mike Bischler. Er war zuletzt bei DJE als Account Manager für institutionelle Kunden und als ESG-Spezialist tätig. Im Team ist der B.Sc. seit dem 1. Januar 2025 für die Investment Consultants, Ausschreibungen sowie RFPs zuständig. Das Client Service & Internal Sales Team wurde ebenfalls aufgebaut und startete am 1. Januar 2025 mit Sascha Willendorf und Jan Tarasiuk. Willendorf war mehrere Jahre bei DJE als Team Lead Client Service und zuvor langjährig bei Pioneer Investments / Amundi Asset Management, tätig. Auch Tarasiuk ist von DJE zu LAIQON gewechselt. Ab dem 1. März 2025 wird Sebastian Sperling, ebenfalls vormals DJE, das Team weiter verstärken und den Service für die institutionellen Kunden übernehmen. Das Team ist u. a. verantwortlich für die Betreuung zentraler Kundenanfragen und Reportings. Als Schnittstellenmanagerin zwischen Marketing und Vertrieb wurde zudem Marion Mitterpleininger, ebenfalls vormals DJE, gewonnen. Sie verantwortet seit dem 1. Januar 2025 u. a. die Aktivitäten mit den Digitalen Plattformen und betreut die vertrieblichen Events. Die B.Sc. und zertifizierte Eventmanagerin ergänzt das bestehende vierköpfige Marketingteam um Manuel Woelki. Das Vertriebs- und Marketingteam ist damit nahezu vollständig aufgebaut. Für den Standort München der LAIQON-Gruppe werden noch ein Vertriebsdirektor für den institutionellen Vertrieb, welcher Stiftungen, Kirchen, Pensionskassen/Versorgungswerke und Corporates betreut, gesucht. Vervollständigt werden soll das Team zudem durch einen Content Creator, welcher Inhalte für alle marktrelevanten Themen zusammen mit den Fondsmanagern entwickelt sowie durch einen Mitarbeiter für das Produktmarketing, für u. a. die inhaltliche und grafische Gestaltung und Entwicklung aller Produktunterlagen und Konzepte. Vertriebsoffensive stärkt Ausbau von Vertriebspartnerschaften und Kundenservice Mit dem deutlichen Ausbau des Vertriebs- und Marketingbereichs soll den gestiegenen Ansprüchen der Retail/Wholesale und institutionellen Investoren bestmöglich begegnet werden. Der Vertrieb wurde dafür regional strukturiert und um den Bereich Internal Sales mit einem eigenen Team erweitert. Zudem wurde der Bereich Client Service neu aufgebaut. Dabei wird neben dem Vor-Ort-Service der digitale Service mit hoher Kundenzentrierung ein Dreh- und Angelpunkt der Vertriebs- und Vermarktungsstrategie sein. Zum neuen Team kommentiert Florian Barber: "Wir verstärken uns bewusst mit bekannten Gesichtern aus der Branche, die viel Erfahrung und Know how in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen mitbringen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser zusätzlichen Expertise unseren Wachstumspfad im wichtigen deutschen Asset Management-Markt fortsetzen werden. Wir haben viel vor und freuen uns in den nächsten Monaten dies peu à peu unsere Partner erleben zu lassen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem Team." Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv- und KI-gemanagten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC® und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann die LAIQON Gruppe ihren Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung stellen. Kontakt: Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@lloydfonds.de



