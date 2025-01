© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die Constellation-Energy-Aktie ist am Freitag haussiert, nachdem das Unternehmen die Übernahme von Calpine in einer Bar- und Aktientransaktion im Wert von rund 16,4 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben hatte.Die Transaktionskosten setzen sich aus 50 Millionen Constellation-Aktien, 4,5 Milliarden US-Dollar in bar und der Übernahme von etwa 12,7 Milliarden US-Dollar an Calpine-Schulden zusammen. Dies ergibt einen Nettokaufpreis von rund 26,6 Milliarden US-Dollar, wie die Unternehmen mitteilten. Die Transaktion soll laut Angaben der Unternehmen innerhalb von 12 Monaten nach der Unterzeichnung abgeschlossen werden. Joe Dominguez, Präsident und CEO von Constellation, erklärte, dass die Übernahme …