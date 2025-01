Es hat mittlerweile fast schon Tradition: MicroStrategy-Mitgründer Michael Saylor postet am Sonntag bei X einen Screenshot der Website SaylorTracker.com und tags darauf gibt seinen Unternehmen den nächsten Bitcoin-Kauf bekannt. Nach seinem gestrigem Beitrag ist die Frage also weniger, ob MicroStrategy in der Vorwoche gekauft hat, sondern wie viel."Denke an den nächsten grünen Punkt auf SaylorTracker.com", schrieb Saylor zu einem Bild der Website, die die Bitcoin-Käufe seines Unternehmens trackt. ...

