Linz (www.anleihencheck.de) - Am Freitag lag der Fokus auf der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bereits vorweg könne gesagt sein, dass sich der Arbeitsmarkt nach wie vor von einer robusten Seite zeige. Die Arbeitslosenquote habe einen leichten Rückgang von 4,2% auf 4,1% im Dezember verzeichnet. Während die Beschäftigung ohne den Agrarsektor ein deutliches Plus verzeichnet habe, sei bei der Beschäftigung im produzierenden Gewerbe ein Rückgang gemeldet worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...