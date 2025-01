Munsbach (www.fondscheck.de) - Wir knüpfen gerne an vorangegangene Aussagen an und stellen neu gewonnene Erkenntnisse in den Kontext, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Daher beginne der Rückblick 2024 mit einem Blick auf die ETHENEA-Aussagen vor einem Jahr: "Im Kern unserer übergeordneten Überlegungen für 2024 steht dabei eine Moderierung und Normalisierung vieler relevanter Rahmenbedingungen. Eine moderat über den Notenbankzielen liegende Inflation, eine beginnende Normalisierung des Zinsumfeldes und verhaltenes, aber auskömmliches Wachstum bilden das Kernszenario, das auf fair bis leicht unterbewertete Aktienmärkte trifft. Damit lassen sich ex-ante sicherlich keine Riesensprünge auf Indexebene konstruieren, aber es ist eine durchaus attraktive und nicht zu unterschätzende Ausgangssituation. Zumal in den Bewertungen vieler Aktien abseits der "Glorreichen Sieben" zusätzliche Chancen schlummern, und nicht nur die genannten Sieben ein weiterhin spannendes Wachstumsprofil bieten." ...

