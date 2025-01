Hamburg (ots) -- 27 Hochgewinne von mindestens 100.000 Euro, darunter 6 Millionengewinne- 76 Mio. Euro Gewinnausschüttung insgesamt an die Hamburger Tipper- 60 Millionen Euro für das Gemeinwohl in HamburgIm vergangenen Jahr haben die Hamburgerinnen und Hamburger insgesamt 182,8 Mio. Euro für Lotterien und Lose der städtischen LOTTO Hamburg GmbH ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Spieleinsätze damit um 6 Prozent gestiegen. 2023 hatten sie noch bei 172,1 Mio. Euro gelegen.Die Geschäftsführer der städtischen LOTTO Hamburg GmbH, Michael Heinrich und Torsten Meinberg blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Den Zuwachs der Spieleinsätze führen sie vor allem auf die positive Entwicklung der europäischen Lotterie Eurojackpot zurück und erläutern: "Bei Eurojackpot haben langanhaltende Hochjackpot-Phasen viel Aufmerksamkeit erzielt. Dreizehn Mal ist der Eurojackpot auf seine neue Maximalhöhe von 120 Mio. Euro gestiegen. Seit der Erhöhung der Höchstgewinnsumme und der Einführung eines zweiten Ziehungstages (dienstags und freitags) im Jahr 2022 verzeichnet der Eurojackpot nachhaltige Steigerungen. Dies wirkt sich positiv auf das Gesamtergebnis aus."Sechs neue Millionäre - doch einer weiß wohl noch nichts von seinem GlückInsgesamt wurden 2024 bei den verschiedenen Glücksspielangeboten von LOTTO Hamburg Gewinne in Höhe von 76 Mio. Euro an die Spielteilnehmenden ausgeschüttet. Dabei konnten sich 27 Glückspilze über einen Lotteriegewinn in Höhe von mindestens 100.000 Euro freuen.Dank der Lotterien gibt es sechs neue Millionäre in der Hansestadt. Dabei konnte allerdings ein Gewinn bei der Zusatzlotterie Spiel 77 in Höhe von rund 2,5 Millionen noch nicht ausgezahlt werden, weil sich der oder die Glückliche seit der Ziehung im Mai noch nicht in der Zentrale von LOTTO Hamburg gemeldet hat. Drei volle Jahre haben Spielteilnehmende Zeit, ihre Gewinne geltend zu machen, in diesem Fall sogar bis Dezember 2027.Im Jahr 2024 haben vier Hamburger beim Eurojackpot Millionenbeträge gewonnen. Der höchste Hamburger Gewinn wurde im Januar 2024 erzielt: Über 5 Mio. Euro gingen an einen Hamburger Eurojackpot-Spieler, der seinen Tipp im Internet abgegeben hatte. Ebenfalls im Januar hatte ein Spielteilnehmer aus Wandsbek 2,4 Mio. Euro gewonnen. Im Februar strich ein Internetspieler 1 Millionen Euro ein und im Oktober ging erneut ein Eurojackpot-Gewinn von über 1 Mio. Euro in den Bezirk Wandsbek.Bei LOTTO 6aus49 konnte ein Internetspieler im März über 1,2 Mio. Euro jubeln.LOTTO 6aus49 und Eurojackpot bleiben die beliebtesten LotterienBei den Hanseatinnen und Hanseaten steht die Lotterie Eurojackpot nach LOTTO 6aus49 auf dem zweiten Platz der beliebtesten Lotterien. Die Spieleinsätze der europäischen Lotterie sind in Hamburg von 45,1 Mio. Euro im Vorjahr auf 63,9 Mio. Euro gestiegen.Die umsatzstärkste Lotterie bleibt der Klassiker LOTTO 6aus49 mit 74,8 Mio. Euro, auch wenn es hier im vergangenen Jahr keine langanhaltenden Hochjackpot-Phasen gab.Die Spieleinsätze der GlücksSpirale lagen stabil bei rund 3 Mio. Euro und die Umweltlotterie BINGO! spielte 3,4 Mio. Euro ein. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich die vielfältigen Rubbellose, die nach dem Glücksspielstaatsvertrag ebenfalls als Lotterien eingestuft werden. Die Spieleinsätze dieser sogenannten Sofortlotterien, bei denen Felder mit Zahlen oder Symbolen freigerubbelt werden, sind im Jahr 2024 von 8,7 Mio. auf 9,3 Mio. Euro gestiegen.Verwurzelt in den Stadtteilen und im Internet präsent.Mit rund 380 Annahmestellen ist LOTTO Hamburg fest in den Stadtteilen der Hansestadt verwurzelt. Circa 65 Prozent der Spielscheine werden nach wie vor persönlich in den LOTTO-Annahmestellen abgegeben. Damit ist LOTTO eine wichtige Stütze des Einzelhandels.Wie in den Vorjahren nutzen aber immer mehr Spielteilnehmende die digitalen Angebote der Lotteriegesellschaft. So findet das Wachstum hauptsächlich im Internet statt, hier gibt es ein Plus von 11 Prozent der Teilnahmen. Mittlerweile werden rund 14 Prozent der Spielaufträge Online über die Hamburger Website www.lotto-hh.de oder www.lotto.de gespielt. Zusätzlich tragen Abos sowie lizensierte, gewerbliche Spielevermittler zum positiven Ergebnis bei.Das Gemeinwohl profitiertNeben den vielen kleinen und großen Gewinnern profitiert auch das Gemeinwohl von den Spieleinsätzen. Denn die städtische Lotteriegesellschaft führt einen Teil der Spielerlöse als Gemeinwohlabgaben an die Hansestadt ab. So fließen aus dem Geschäftsjahr 2024 rund 60 Millionen Euro als Konzessionsabgabe und Lotteriesteuer in den Hamburger Haushalt. Zudem fördern die Umweltlotterie BINGO! und die GlücksSpirale sowie die SiegerChance mit über 1,7 Mio. Euro auch in Hamburg den Sport und Denkmalschutz sowie soziale Projekte und den Umwelt- und Katastrophenschutz. Beispielsweise wurden 2024 aus Erträgen der Umweltlotterie BINGO! 109 Projekte in Natur- und Umweltschutz sowie der Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit gefördert.Förderer des SportsZusätzlich zur Förderung des Leistungs- und Breitensports aus Mitteln der GlücksSpirale und der Zusatzlotterie SiegerChance unterstützt LOTTO Hamburg den Hamburger Sport als Kooperationspartner mit jährlich 420.000 Euro. 15 Sportvereine und -organisationen wurden dadurch 2024 unterstützt. LOTTO Hamburg ist damit ein verlässlicher Partner des Sports.Pressekontakt:LOTTO Hamburg GmbH, Pressesprecherin: Madeleine Göhring, E-Mail:pressestelle@lotto-hh.de, Tel.: 040 - 632 05 241Original-Content von: Lotto Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62618/5947897