Formycon hat ein neues Lizenzabkommen mit Teva über die semi-exklusive Vermarktung von FYB203 in wichtigen europäischen Märkten und Israel abgeschlossen. Damit wird die bestehende Partnerschaft erweitert und ein bedeutender Schritt für Formycon markiert, da das Unternehmen erstmals die Verantwortung für das kommerzielle Lieferkettenmanagement übernimmt. Zudem erhöht die jüngste Aufnahme von Formycon in die SDAX- und TecDAX-Indizes die Sichtbarkeit am Markt und führt zu Mittelzuflüssen aus passiven Investments. Nach dem Teva-Deal heben die Analysten von mwb research ihr Kursziel leicht auf 91,00 EUR an (vorher: 89,00 EUR) und bestätigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG