Bochum (ots) -In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar ist es wieder soweit, der 59. Super Bowl 2025, das spektakuläre Finalspiel der NFL und zugleich wichtigste TV-Event der USA, kommt auch in diesem Jahr in ausgewählten UCI Kinos auf die große Leinwand. Im Rahmen der UCI EVENTS zeigen die Kinos Ruhr Park Bochum, Elbe Park Dresden, Düsseldorf, Lausitz Park Cottbus, Hamburg-Mundsburg und UCI Luxe Berlin-Gropius Passagen, Berlin-East Side Gallery, Potsdam und Nordhorn die mit Spannung erwartete Finalbegegnung der beiden besten Teams der Saison aus AFC und NFC. Auch die spektakuläre Halbzeit-Show, in diesem Jahr mit Kendrick Lamar, wird live aus dem Caesars Superdome in New Orleans (Louisiana) übertragen.Wenn weltweit mehr als 160 Millionen Zuschauer vor den Fernsehern oder Tablets sitzen, haben Football-Fans auch in diesem Jahr die Möglichkeit, das größte Einzelsportspektakel der Welt live gemeinsam mit vielen anderen Fans auf der riesigen Kinoleinwand zu verfolgen - mit stilechtem Kinofood in bequemen Kinosesseln mit bester Sicht von allen Plätzen. Wer wird 2025 die Vince Lombardi Trophy nach Hause tragen?Tickets für das Mega-Sportevent des Jahres kosten 8,-EUR ggf. zzgl. VIP-Zuschlag und sind ab sofort online, über die UCI-App oder direkt an den Kinokassen aller teilnehmenden UCI Kinos erhältlich. UCI überträgt das HD-Signal von RTL live aus New Orleans.