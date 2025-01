Die meistgehandelten Produkte: Tech-Werte unter Druck

Der DAX® startete die Handelswoche leicht im Minus und fiel um 0,7 Prozent nach unten. Dennoch notiert er weiter über der wichtigen Marke von 20.000 Punkten. Im Mittelpunkt stehen heute Konjunkturdaten aus China. Aber auch steigende Ölpreise und starke Arbeitsmarktdaten aus den USA belasten die Anleger weiterhin. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute wieder Call-Produkte auf den Anleger-Liebling Rheinmetall.

Das Papier des Rüstungskonzerns sprang vergangene Woche ein gutes Stück nach oben und näherte sich wieder seinem Allzeithoch. Ein Auslöser waren unter anderem Trumps erneute Forderung nach höheren Rüstungsausgaben. Heute ging es zu Beginn der neuen Handelswoche rund 1,85 Prozent nach unten auf 638 EUR. Wie auch bei anderen Werten, belasten die starken US-Arbeitsmarktdaten die Stimmung der Anleger. Diese befürchten eine längere Zinspause der Fed. Auch Call Knock-Out-Optionsscheine auf Siemens Energy sind heute gefragt. Ein Analyst hat kürzlich das Kursziel der Aktie angehoben. Grund sei eine stark steigende Nachfrage nach Energie für große Datenzentren. Obwohl die Aktie positiv in den Handel startete notiert sie nun knapp 0,3 Prozent tiefer. Auch der Kursrückgang am Freitag, um 4,5 Prozent, sollte nicht in Vergessenheit geraten. Und auch Call-Optionsscheine auf einen weiteren Anleger-Liebling stehen heute im Blickpunkt. Die Aktie von NVIDIA bleibt weiterhin unter Druck. Auch das Papier des Tech-Riesen verlor am vergangenen Freitag 3 Prozent. Mit einem Minus von rund 2,5 Prozent an den deutschen Börsen sieht es zu Beginn dieser Handelwoche auch nicht optimistischer aus. Die Aussichten auf das kommende Geschäftsjahr bleiben trotzdem vielversprechend.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put UG0WCL 4,31 20083,00 Punkte 20489,21 Punkte 44,18 Open End Siemens Energy AG Call UG1D9H 1,54 49,20 EUR 48,04 EUR 32,77 Open End Block Inc. Call UG0CH5 1,01 82,515 USD 71,03 USD 7,72 Open End DAX® Put HD30T2 5,35 20083,00 Punkte 20595,22Punkte 43,58 Open End DAX® Put UG1AUG 1,55 20083,00 Punkte 20200,00 Punkte 117,75 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.01.2025; 10:44 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD4PWU 5,38 633,20 EUR 675,00 EUR 5,67 18.06.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 2,56 633,20 EUR 700,00 EUR 8,82 19.03.2025 Volkswagen AG Vz. Call UG0N7W 0,20 91,17 EUR 95,00 EUR 16,70 19.02.2025 NVIDIA Corp. Call HD5R76 4,81 132,16 USD 155,00 USD 7,93 19.03.2025 DAX® Call UG0CVH 1,06 20077,00 Punkte 20200,00 Punkte 78,64 17.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.01.2025; 10:53 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 3,19 316,39 USD 218,80 USD 3 Open End DAX® Short HC01NG 0,49 20055,00 Punkte 23584,49 Punkte -6 Open End Berkshire Hathaway Inc. Long HD2T8J 4,92 442,495 USD 393,76 USD 9 Open End DAX® Long HD1RQG 0,75 20057,00 Punkte 19415,75 Punkte 25 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 18,08 635,50 EUR 520,36 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.01.2025; 10:58 Uhr;

