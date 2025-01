Berlin (ots) -Vor der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar betont Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes:"Die nächste Bundesregierung wird den drängenden sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit begegnen und zugleich Weichen für eine krisenfeste Zukunft stellen müssen. Als große Hilfsorganisation setzen wir uns für ein starkes Ehrenamt und tragfähige Engagementstrukturen ein, die als Rückgrat unserer Gesellschaft nachhaltige Unterstützung verdienen. Angesichts der klimawandelbedingten und sicherheitspolitischen Risiken sind zudem ein integriertes Krisenmanagement und ein zukunftsfähiger Bevölkerungsschutz unabdingbar. Auch die Bildung spielt sowohl für die Förderung individueller Resilienz als auch für mehr Chancengerechtigkeit eine wichtige Rolle. Dabei geht es uns um mehr als Einzelmaßnahmen - es geht um das soziale Miteinander in unserer Gesellschaft und um die Stärkung der Demokratie. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein."Das Positionspapier der Johanniter zur Bundestagswahl bietet einen kompakten Überblick zu den politischen Themen, die unsere Organisation und unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in ihrer täglichen Arbeit beschäftigen."Unsere Vorschläge an die Politik sind so vielfältig wie unsere Organisation selbst und reichen von der notwendigen Reform der Notfallversorgung über die Einführung eines Rechtsanspruchs für Freiwilligendienste bis hin zum lebenslangen Lernen in Erster Hilfe. Auch in der kommenden Wahlperiode stehen wir bereit, um unsere Expertise einzubringen und gemeinsam mit der Politik tragfähige Lösungen zu entwickeln. Denn nur, wenn wir gemeinsam handeln, können wir die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen und die Grundlagen für eine widerstandsfähige, solidarische und gerechte Gesellschaft schaffen", so Thomas Mähnert.Das Positionspapier ist hier zu finden: https://ots.de/Ex4EanÜber die Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 31.000 Beschäftigten, mehr als 46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Mehr Informationen unter www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe.Pressekontakt:Juliane Flurschütz, Stellvertretende PressesprecherinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/5947929