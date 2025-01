München (ots) -Die Bergkulisse des Watzmanns erstrahlt auch 2025 im Fernsehglanz: Ab dem 15. Januar 2025 sorgt die fünfte Staffel der ARD-Erfolgsserie "Watzmann ermittelt", immer mittwochs um 18:50 Uhr im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek,für Spitzenaussichten bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Alpen-Krimi zählt zu den Gipfelstürmern im Vorabendprogramm: Die 4. Staffel erreichte bis zu 16,2 % Marktanteil - ein Bestwert seit Bestehen der Serie. Der durchschnittliche Marktanteil betrug 15,3 % und die durchschnittliche Reichweite lag bei über 3,15 Millionen.Das Ermittlerteam könnte sich nun einfach auf den Lorbeeren ausruhen. Doch ganz im Gegenteil! Es geht nahtlos weiter mit 12 neuen Fällen, die es in sich haben. Für Kommissar Benedikt Beissl (Andreas Giebel) wird es doppelt ungemütlich als ein zurückliegender Bankraub in seine Vergangenheit führt, was ihn gegenüber seinen Kollegen in Erklärungsnot bringt. Denn er hat offensichtlich etwas zu verheimlichen und ermittelt auf eigene Faust. Jerry (Peter Marton) gerät in Lebensgefahr und muss sich während einer Canyoning-Tour, abgeschnitten von der Außenwelt, in einer Berghütte einem Mörder stellen. Und Teamspirit ist gefragt, als ein bekannter Kabarettist ermordet wird, eine angesehene Gletscherforscherin den Abhang hinuntergestoßen wird, ein maskierter Mann in Berchtesgaden sein Unwesen treibt und die Tochter einer Stahlwerksbesitzerin entführt wird.Neue Gesichter sorgen für frischen Wind in der Serie: Vanessa Eckart verkörpert nun Johanna Beissl, die Tochter von Kommissar Beissl und Freundin seines Kollegen Jerry Paulsen. Newcomerin Eilin Aliza spielt Ava, die Nichte von Beissls Ehefrau Elli, die plötzlich bei den Beissls vor der Tür steht,und Paulina Rümmelein ist die neue Polizistin Franzi. Prominente Gaststars wie Janina Hartwig, Saskia Valencia, Katharina Jakob, Philip Birnstiel, Lara Joy Körner, Wolfgang Fierek, Sigi Zimmerschied, Bettina Mittendorfer, Kathrin Anna Stahl und Bernadette Schnabl, bereichern zusätzlich das Ensemble.Wenn Sie Interesse an Interviews mit den Haupt- und Episodendarsteller;innenhaben, wenden Sie sich gerne an die Agentur see4c.Watzmann ermittelt ist eine Produktion der Lucky Bird Pictures (Produzent: Oliver Schündler, Producerin: Laura Haufe) unter Federführung des BR (Redaktion: Antje Schlüter, Elmar Jaeger, Executive Producerin: Bettina Ricklefs) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.Die Pressemappe zur 5. Staffel von "Watzmann ermittelt" finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice von Das Erste (https://presse.daserste.de).Im Vorführraum des Ersten stehen zwei neue Folgen zur Ansicht bereit ("Die Moorleiche" und "Wettersturz").Fotos erhalten Sie unter www.ard-foto.de.Weitere Informationen zu "Watzmann ermittelt" online unter www.DasErste.de/unterhaltung/serie/watzmann-ermittelt.Pressekontakt:Mirja BauerARD-Programmdirektion/ Presse und InformationTel: 089/558944-865E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deAgentur see4cTel.: 089/ 88 95 27 82E-Mail: office@see4c.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5947928