Berlin (ots) -Der führende Hörbuch-Streaming-Anbieter BookBeat veröffentlicht gemeinsam mit Media Control die aktuelle Jahresbestenliste der beliebtesten und meistgehörten Hörbücher aus Indie-Verlagen. Der Fokus auf Indie-Produktionen würdigt besonders die Kreativität und Schaffenskraft kleinerer und mittlerer unabhängiger Verlage."Künstlerische Arbeit mit Mut und Herzblut, sorgfältige Auswahl von Texten, hohe Produktionsqualität - all dies findet sich in den ausgezeichneten Produktionen der unabhängigen Verlage. Die Jahresbestenliste zu veröffentlichen ist uns ein ganz besonderes Anliegen, spiegelt sie doch die beeindruckende Vielfalt des Hörbuchschaffens speziell der unabhängigen Verlage wider", sagt Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH.Deniz Ulucan, Leiter der Buch- & Marktforschung bei Media Control, ergänzt: "Seit einem Jahr veröffentlichen wir die Indie-Hörbuch Charts und freuen uns sehr über die durchweg positive Resonanz. Umso schöner ist es, nun die erste Jahresbestsellerliste präsentieren zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch an Laurie Forest mit Black Witch 1 - Prophezeiung zum wohlverdienten ersten Platz!"Die Chartsliste basiert auf den bei BookBeat gestreamten Stunden, gibt also genau wieder, mit welchen Titeln die BookBeat-Kund*innen die meiste Zeit verbracht haben. Es gelten die gleichen Kriterien bei der Definition der Indie-Verlage, die auch für die gleichnamige Bücher-Bestenliste angelegt werden.Die Top20 der meistgehörten Indie-Hörbücher des Jahres 2024 sind:1. Laurie Forest: Black Witch 1 - Prophezeiung (Yellow King Productions)2. Laurie Forest: Black Witch 2 - Erkenntnis (Yellow King Productions)3. Sven Stricker: Sörensen macht Urlaub (Audio-To-Go)4. Liane Mars: Asrai - Das Portal der Drachen (Winterfeldt Verlag)5. Marah Woolf: House of Eternity (Marah Woolf)6. Rebekah Stoke: Das Haus meiner Schwester (dp audiobooks)7. J. S. Wonda: Vera Bad Kings (Miss Motte Audio)8. Elvira Zeißler: Schall und Schein - Die Wortweberin 1 (LAUSCH Phantastische Hörbücher)9. Liane Mars: Asrai - Die Magie der Drachen (Winterfeldt Verlag)10. Ulrike Bossmann: People Pleasing (Lagato Verlag)11. Sven Stricker: Sörensen am Ende der Welt (Audio-To-Go)12. Sven Stricker: Sörensen hat Angst (Audio-To-Go)13. Sven Stricker: Sörensen sieht Land (Audio-To-Go)14. Elvira Zeißler: Geheimnisse und Glut - Die Wortweberin 2 (LAUSCH Phantastische Hörbücher)15. Sven Stricker: Sörensen fängt Feuer (Audio-To-Go)16. Rebekah Stoke: Im tiefen dunklen Wald (dp audiobooks)17. Suzie Miller: Prima Facie (speak low)18. Jil Eileen Füngeling: WHERE TO NEXT (liberaudio)19. H. D. Carlton: Haunting Adeline (Vajona Audio)20. Rebekah Stoke: Die Mutter - Mommy liebt dich über alles... (dp audiobooks)