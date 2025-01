Berlin (ots) -Wie alt ist unser Immunsystem? Warum ist es nachtaktiv? Wie entscheidet es, was abgewehrt werden muss? Die neue Ausgabe des Wissenschaftsmagazins "zwei" mit dem Schwerpunktthema "Abwehr" widmet sich u. a. diesen Fragen, liefert aber auch spannende Erkenntnisse zu verwandten Themen. Gefüllt mit Interviews, Infografiken und Illustrationen ist "zwei" eine kurzweilige Lektüre für alle, die von Wissenschaft und Forschung genauso fasziniert sind wie die Menschen hinter dem Magazin. "zwei" wird herausgegeben vom forschenden Pharmaunternehmen Pfizer und ist als Print- sowie Online-Version kostenfrei über die Pfizer-Website (https://www.pfizer.de/newsroom/news-stories/wissenschaftsmagazin-zwei) erhältlich.Das Immunsystem gilt als eines der komplexesten Gebiete der menschlichen Biologie. Jeden Tag trifft es Millionen von Entscheidungen. Dabei steht jede zehnte Körperzelle im Dienst des Abwehrsystems. Wie es uns vor Krankheiten schützt, erklärt Prof. Dr. Barbara Bröker, Leiterin des Instituts für Immunologie der Universitätsmedizin Greifswald und Mitglied der Hamburger Akademie der Wissenschaften, im Interview. Eine Infografik veranschaulicht, wie das angeborene und das adaptive Immunsystem Hand in Hand arbeiten, um beispielsweise eine bakterielle Infektion abzuwehren. Außerdem im Heft: Welche Vorteile Frauen von ihrem X-Chromosom haben, warum chronische Entzündungen bei vielen Erkrankungen die Wurzel allen Übels sind und inwiefern Ekel als Immunsystem des Verhaltens bezeichnet werden kann. Und: Wie unser individueller Lebensstil unseren Nachwuchs bereits Jahre vor der Geburt prägt - denn nicht nur werdende Mütter können Abwehrkräfte und Gesundheit ihrer Kinder beeinflussen, sondern auch Jungs im Teenager-Alter.Weltgesundheit und Computer-Viren: Themen über die körpereigene Abwehr hinausTypisch für die "zwei": Das Schwerpunktthema wird auch aus anderen Perspektiven beleuchtet. So erklärt der vielfach ausgezeichnete Molekular- und Evolutionsmediziner sowie Pharmakologe Prof. Dr. Detlev Ganten als Gründer des "World Health Summit" das Modell der Weltgesundheit und wie diese über nationale Gesundheitssysteme hinaus erhalten werden kann.Welche Gemeinsamkeiten es zwischen Bio- und Computer-Viren gibt, darüber sprechen im Doppel-Interview der Virologe Dr. Martin Stürmer, Leiter des IMD-Labors und Dozent für Virologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, sowie der Cyber Security Experte Amir Hosh, Gründer und Geschäftsführer der DriveByte GmbH und Dozent für Informationssicherheit an der Hochschule Neu-Ulm.Wer neugierig auf die aktuelle "zwei" geworden ist, kommt über folgenden Link zur Online-Ausgabe: https://www.pfizer.de/files/zwei_immun_241122_web.pdfDas Wissenschaftsmagazin "zwei" - ein Service von Pfizer Deutschland"zwei" gibt Einblicke in die Welt der Wissenschaft und Forschung und hält dabei überraschende Erkenntnisse und inspirierende Informationen bereit. 