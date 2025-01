Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Zum Start ins Jahr 2025 sind neben Aktien auch Anleihen einen Blick wert, so die Experten von UBS Asset Management."Nach vier Jahren mit steigenden Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen hat Duration jetzt wieder an Attraktivität gewonnen. Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis hat sich verbessert, und wir sind bestrebt, Kaufchancen für Staatsanleihen und selektiv für Kreditpapiere zu nutzen", meine Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management (UBS-AM). In den vergangenen Jahren sei er bei der Übergewichtung der Duration in den Multi-Asset-Portfolios eher zurückhaltend gewesen. "Wir waren konsequent der Meinung, dass die niedrigen Konsenserwartungen die Risiken für das US-Wachstum überschätzten", begründe Brown. Die Erwartungen der Ökonomen hätten für 2023 und 2024 deutlich unter dem tatsächlichen Wirtschaftswachstum gelegen. ...

