Frankfurt/Main (ots) -In der kalten Jahreszeit konzentrieren sich viele Pflanzenfreunde auf Zimmerpflanzen. Besonders beliebt sind Pflanzen ohne Erde, sogenannte Water Plants. Kein Wunder, denn diese Pflanzen sind nicht nur ein optischer Hingucker dank ihrer sichtbaren Wurzeln im Wasserglas, sondern sie verbessern auch das Raumklima. Damit die Kultivierung von Water Plants gelingt, sind die richtige Pflanzenwahl, der Standort und eine angepasste Pflege von Bedeutung.Water Plants: Geeignete ZimmerpflanzenWater Plants sind vor allem in Räumen mit trockener Heizungsluft ideal, da sie für zusätzliche Feuchtigkeit sorgen. Dabei muss es sich nicht zwingend um spezielle Wasserpflanzen handeln - ganz im Gegenteil: Viele klassische Zimmerpflanzen eignen sich hervorragend für diese Art der Kultivierung. Wichtig ist, dass die Pflanzen viel Feuchtigkeit vertragen, eine hohe Wurzeldichte für maximale Nährstoffaufnahme besitzen und unempfindlich gegenüber Staunässe sind. Überdies sollten sie sich im Halbschatten wohlfühlen. Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) empfiehlt beispielsweise folgende Pflanzen:- Monstera- Schefflera- Anthurie- Ficus Benjamini- PhilodendronSchritt-für-Schritt-Anleitung: Vom Topf zur Water PlantDen Klassiker unter den Water Plants, den Glücksbambus Dracaena Sanderiana, kann man bereits wurzelnackt im Fachhandel kaufen. Soll aus einer Zimmerpflanze mit Erdballen ebenfalls eine Water Plant werden, kann man auch selbst Hand anlegen. Der IVA empfiehlt folgende Vorgehensweise:1. Vorbereitung: Einige Tage vor dem Umtopfen die Pflanze nicht mehr gießen.2. Erde entfernen: Die Pflanze vorsichtig aus dem Topf nehmen, die Erde gründlich von den Wurzeln schütteln und mit lauwarmem Wasser abspülen.3. Gefäßwahl: Die Pflanze in ein passendes und sauberes Glasgefäß setzen und mit Wasser auffüllen, sodass keine Blätter ins Wasser ragen. Ideal sind bauchige Gefäße, da sie der Pflanze Stabilität bieten und Algenbildung vorbeugen.Mit der richtigen Vorbereitung bleiben Water Plants lange algenfrei und erfordern nur minimale Pflege.Der richtige StandortWater Plants fühlen sich an einem halbschattigen Standort mit indirektem Licht am wohlsten. Zu viel Sonnenlicht kann die Wurzeln schädigen und die Algenbildung fördern. Licht und Wärme beschleunigen zudem den Algenwuchs - beides gilt es daher zu vermeiden.Pflege: Wasser wechseln und düngenDas Wachstum der Water Plants erfolgt sehr langsam. Daher benötigen sie auch relativ wenig Pflege. Es reicht aus, das Wasser alle ein bis zwei Wochen zu wechseln. Der IVA rät dazu, frisches Leitungswasser zu verwenden, sofern es nicht zu kalkhaltig ist. In Regionen mit hartem Wasser ist leicht saures Mineralwasser die bessere Wahl. Für eine optimale Nährstoffversorgung sollte das Wasser mit nur ein paar Tropfen eines passenden Flüssigdüngers, wie etwa für Grün- oder Zimmerpflanzen, angereichert werden.Tipp: Junge Stecklinge als Water Plants kultivierenFür ein bestmögliches Erlebnis von Water Plants rät der IVA dazu, die Pflanzen schon als junge Stecklinge im Wasser zu kultivieren. Alternativ können Ableger von bestehenden Zimmerpflanzen genutzt werden. Auf diese Weise können die Pflanzen von Beginn an Wurzeln im Wasser schlagen, was ihre Anpassung und Langlebigkeit fördert.