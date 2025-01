Hamburg (ots) -In der professionellen Kommunikation werden fortlaufend neue Bilder und Visualisierungen benötigt. KI-basierte Optionen für die Erstellung von Bildern werden zunehmend besser und bieten attraktive Möglichkeiten. Bild-Profi Alexander Karst erklärt, ob und wie Sie die neuen Bildquellen hinsichtlich rechtlicher Fragen sinnvoll für sich nutzen können und Ärger vermeiden.Termin: Freitag, 14. März 2025 von 11:00 - 12:30 UhrProfessionell mit KI-generierten Bildern umgehen und juristische und ethische Anforderungen angemessen berücksichtigenJeder Kommunikationsprofi benötigt fortlaufend Bilder, Animationen oder kurze Videosequenzen. Sei es für die Bebilderung von Social-Media-Posts, für Mood-Boards, für die ansprechende Visualisierung von textlichem Content, Veranstaltungshinweisen, Pressemitteilungen oder Kampagnen. Für derlei Bildmaterial können auch KI-basierte Bildgeneratoren verwendet werden. Doch die Erstellung und Verwendung von Material aus Midjourney, Flux & Co bringt ganz eigene Herausforderungen und Stolpersteine im ethischen und juristischen Kontext.Sind die KI-basierten Bildgeneratoren mit den professionellen Grundsätzen für den Einsatz von PR-Bildern vereinbar? Welche Chancen gibt es dabei, und wo liegen die Grenzen? Welche Inhalte lassen sich mit KI-Generatoren visualisieren und welche (noch) nicht? Nicht zuletzt: wie lässt sich die Kennzeichnungspflicht umsetzen? Alexander Karst erläutert Hintergründe und stellt dar, was erlaubt ist und was nicht.Dieses Webinar beinhaltet nicht die umfassende Erläuterung zu regulären Bildrechten und den zugehörigen Regeln aus Urheber- oder Medienrecht und DSGVO. Für die Vermittlung dieses Grundlagenwissens bieten wir am 24. Februar 2025 eine separate Veranstaltung, bei der es gezielt um den rechtssicheren Umgang mit Nutzungsrechten und grundlegenden Fragen des professionellen Einsatzes von Bildmaterial geht: Bildrechte für PR und Medienarbeit: Rechtsgrundlagen für PR-Profis (https://www.eventbrite.com/e/bildrechte-fur-pr-und-medienarbeit-rechtsgrundlagen-fur-pr-profis-registrierung-1083032733059)Programm- Rechtliche und ethische Grundsätze im Umgang mit KI-Generatoren- Trends und Optionen für die eigene Entscheidungsfindung- Umgang mit Bildunterschriften / Kennzeichnung KI-generierter Bilder- Rechtsfolgen und Risiken: Was Sie wissen müssenDieses Webinar richtet sich an PR-Profis aus Kommunikation und Marketing, die (auch) für den visuellen Content ihres Unternehmens oder ihrer Organisation verantwortlich sind oder sich für den Umgang damit professionell vorbereiten wollen. Für eine gewinnbringende Teilnahme empfehlen wir erste Erfahrungen mit bildgenerierenden KI-Tools und Grundkenntnisse für die Nutzung von visuellem Content im professionellen Umfeld.Referent Alexander Karst arbeitet seit 1994 in der Werbung. 1998 wechselte er in die Bildbranche - als Web- und PR Manager für PhotoDisc, dann für Getty Images und seit 2002 als Bildbeschaffer. Er gründete zusammen mit Michaela Koch im Jahr 2008 Die Bildbeschaffer GmbH (https://www.die-bildbeschaffer.de/de): eine Agentur für Bildeinkauf, Recherchen, Rechteklärung, Verwaltung und dazu gehörige Dienstleistungen und Seminare. Er schult und trainiert Unternehmen und Agenturen im Umgang mit Bildern, Bildrechten und den vielen Facetten rund um Bilder, Film und Medien.Key Facts- Termin: Freitag, 14. März 2025 von 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/ki-bilder-professionell-genutzt-rechtssicherheit-ethische-fragen-registrierung-1083029744119).Mehr Informationen zur news aktuell Academ (https://www.newsaktuell.de/academy/)yPressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5948024