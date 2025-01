Die Preise für Eier sind in den USA so hoch wie lange nicht mehr. Das spielt einigen Produzenten in die Karten. Eine Aktie aus der Branche könnte besonders profitieren. Werden Eier das neue Klopapier? Die Preise für Eier haben in den USA den höchsten Stand seit Januar 2023 erreicht. Anfang 2024 kostete ein Dutzend Eier der Güteklasse A etwa 2,52 US-Dollar, im letzten November waren es dann schon 3,65 US-Dollar. Ein Grund dafür: Laut Berichten des ...

