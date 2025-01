NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4 norwegischen Kronen belassen. Die Finanzierung eines Projekts im US-Bundesstaat Michigan sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Montag vorliegenden Studie. Von zentraler Wichtigkeit für die auf Energie aus Wasserstoff spezialisierten Norweger sei aber die Zukunft des US-Bundesgesetzes zur Förderung der inländischen Produktion von Batterietechnik für Elektromobilität und der Aufbau von Wasserstoffstrukturen (IRA) unter der neuen Regierung Trump./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2025 / 02:57 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 02:57 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NO0010081235