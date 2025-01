Duesseldorf (ots) -Für knapp die Hälfte der jungen Leute (49 %), die im Januar aufgrund von Weihnachtsausgaben den finanziellen Engpass spüren, bietet HONOR Spartipps von erfahrenen Rentnern.HONOR, führender Anbieter smarter Technologien, veröffentlicht zu Beginn des neuen Jahres die Ergebnisse seiner aktuellen europaweit durchgeführten Studie zum Thema Sparsamkeit. Anlass für die Präsentation der Studiendaten ist der heutige Launch des neuen HONOR Magic7 Lite, einem funktionsreichen und zugleich budgetfreundlichen Smartphone, das zahlreiche KI-Funktionen, extreme Haltbarkeit, eine herausragende Kamera sowie einen langlebigen Akku bietet. Über den Jahreswechsel hatte das Tech-Unternehmen 1.000 Erwachsene zu ihrer finanziellen Situation im neuen Jahr befragt. Dabei wurden auch altersspezifische Fragen an die junge sowie ältere Generation berücksichtigt.Die Umfrage ergab, dass vier von zehn Befragten (39 %) den Januar nach den Ausgaben für die Feiertage als den finanziell schwierigsten Monat des Jahres empfinden - wobei etwas weniger als die Hälfte (46 %) angaben, dass sie sich für Spartipps an ältere Generationen wenden würden. Denn immerhin 24 % der Befragten verbindet das Gefühl, dass in der Zeit vom 22. bis zum 28. Januar das Geld knapp wird. Der finanzielle Engpass beschränkt sich dabei nicht nur auf Deutschland - die Umfrage ergab, dass die Menschen in Italien, Spanien und Portugal am ehesten kein Geld mehr haben werden, während Frankreich und Deutschland sogar etwas länger finanziell durch den Monat kommen, bevor sie das Konto überziehen."Unsere Studie hat gezeigt, dass der Januar eine echte Belastung für die Budgets der Menschen darstellt. Daher freuen wir uns, das HONOR Magic7 Lite auf den Markt zu bringen. Dieses KI-gestützte, budgetfreundliche Smartphone, das Teil der Magic7-Serie ist, beweist, dass High-End-Leistung nicht das Bankkonto sprengen muss", sagt Tony Ran, Präsident von HONOR Europe.Moderne Technologien als Konsum-Booster fördern finanzielle ÜberforderungUm gegen die Geldknappheit vorzugehen, versuchen 24 % der Befragten, bestimmte Käufe auf den Folgemonat zu verschieben. Denn fast ein Drittel (30 %) der Teilnehmer fühlt sich finanziell überfordert, wenn es das Bankkonto überzieht. Insgesamt scheint die junge Generation das Gefühl zu haben, in verschiedensten Lebensbereichen mehr Geld als ihre Eltern- oder Großelterngeneration auszugeben.Mit 36 % führen Ferienkosten den Ausgabenvergleich an, dicht gefolgt von Ausgaben für Restaurants (35 %) und Handys (35 %) sowie Kosten für Streaming-Dienste wie Spotify oder Netflix (33 %). Zudem meinen 33 % der jungen Befragten, dass die Generation ihrer Großeltern mehr Geld für schlechte Zeiten zurückgelegt hat.Insbesondere moderne Medien und Technologien führen die Jüngeren als entscheidenden Einflussfaktor und Unterschied im versierten Umgang mit Finanzen an. So geben 29 % der Befragten an, dass früher Soziale Medien keinen Einfluss auf das Konsumverhalten älterer Generationen genommen haben. Ebenso viele bewerten die Möglichkeit von Online-Einkäufen dank moderner Technologien als entscheidenden Faktor, der das Kauf- und damit auch das Sparverhalten von Jung und Alt unterscheidet.Daraus ergibt sich, dass mehr als ein Drittel (35 %) der Befragten Geldsparen zum finanziellen Vorsatz für dieses Jahr erklärt. Dabei setzen 41 % der Befragten auf die Lebenserfahrung der Senioren, die sie als wertvoll erachten, um finanzielle Ratschläge zu geben.Die fünf wichtigsten Spartipps der älteren Generation:Um junge Erwachsene mit dieser sparsamen älteren Generation in Verbindung zu bringen, hat HONOR anlässlich der Einführung des funktionsreichen, preisgünstigenHONOR Magic7 Lite Budget-Tipps von Rentnern und Großeltern gesammelt.- Die Hälfte der Befragten rät, vorher immer zu vergleichen, bevor man etwas kauft.- 45 % meinen, dass man nicht davon ausgehen soll, dass teure Produkte unbedingt besser sind.- 45 % empfehlen, immer die Kontoauszüge zu lesen.- 44 % raten, dass es sich immer lohnt für etwas zu sparen, dass man wirklich braucht.- 39 % sagen, dass man sein Geld nicht ausgeben muss, nur weil es verfügbar ist.*Umfrage unter 1.000 Erwachsenen in Deutschland von OnePoll, Befragungszeitraum: 27. Dezember 2024 bis 02. Januar 2025Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/5948091