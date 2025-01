Völklingen (ots) -Im Dezember wurde am Globus Baumarkt Kitzingen der 66. Gasflaschen-Tauschautomat in Betrieb genommen. Hier können Kunden eigenständig Propangasflaschen tauschen, kaufen und zurückgeben - 24 Stunden, sieben Tage die Woche und unabhängig von Öffnungszeiten.Heute bieten mehr als zwei Drittel aller Globus Baumärkte ihren Kunden im Außenbereich einfach zu bedienende Gasflaschen-Tauschautomaten, die jeden Tag rund um die Uhr zur Verfügung stehen. "Als Pionier in der Baumarktbranche haben wir 2016 im Saarland unseren ersten 24/7 Gasflaschen-Tauschautomaten eröffnet. Seitdem erweist sich dieser praktische Kundenservice als echter Erfolg. In 2025 planen wir weitere Standorte damit auszustatten", erklärt Mark Schell, Vertriebsleiter West bei Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG.Globus Baumärkte mit verfügbaren Gasflaschen-Tauschautomaten unter www.globus-baumarkt.de/info/service/24h-gasflaschenautomatGlobus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim Kundenmonitor Deutschland 2024 landete Globus Baumarkt in mehreren Kategorien auf Platz eins, darunter "Aktiver Einsatz für Umweltschutz", "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt" und "Weiterempfehlung".Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-fachmaerkte.deOriginal-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/5948087