Die Rekordmonate zum Jahresende hatten es bereits angedeutet: Auch das Gesamtjahr 2024 hat China mit einem neuen Bestwert beim Absatz von New Energy Vehicles erreicht, es kamen 12.866 Millionen NEV neu auf die Straße. Damit waren über 40 Prozent der Neuzulassungen elektrisch unterwegs - zumindest teilweise. Die 12,866 Millionen New Energy Vehicles bedeuten zu 2023 ein Wachstum von 35,5 Prozent - damals wurden in China 9,5 Millionen NEV verkauft. ...

