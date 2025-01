Bochum (ots) -Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte bewältigen täglich anspruchsvolle Aufgaben - da bleibt oft wenig Raum, sich um Sport und Ernährung zu kümmern. Oft gehen sie voller Motivation den nächsten Versuch an, fallen jedoch immer wieder in alte Gewohnheiten zurück. Doch so muss es nicht sein, schließlich gibt es eine Lösung: das Outsourcen der Abnehmthematik an einen erfahrenen Experten. Was es damit im Detail auf sich hat, erfahren Sie hier.Vielbeschäftigte Menschen wie Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte stehen tagtäglich unter großem Druck: Sie jonglieren permanent mit unzähligen Aufgaben, sind ständig erreichbar und finden kaum Zeit für Erholung. Zwischen langen Arbeitstagen, unzähligen Meetings und beruflichen Verpflichtungen bleibt meist wenig Raum für gesunde Gewohnheiten. Die Folge sind unregelmäßige Mahlzeiten, die oft hastig und unüberlegt eingenommen werden. Statt einer ausgewogenen Ernährung müssen Snacks, Fast Food oder Energieriegel schnell für einen Energieschub sorgen. Gleichzeitig bleibt kaum Zeit für ausreichend Bewegung, da regelmäßige Sporteinheiten schlichtweg nicht in den vollen Terminkalender passen. Dennoch versuchen viele Unternehmer, ungesunde Ernährungsgewohnheiten wie zu viel Zucker oder Kohlenhydrate zu vermeiden. Sie hoffen, dass das Abnehmen mit genug Disziplin irgendwann von selbst klappt. Doch die Realität sieht meist anders aus: Denn je mehr der Alltag die Oberhand gewinnt, desto schwieriger wird es, das Thema Abnehmen weiterzuverfolgen. "Am Ende stehen vielbeschäftigte Menschen wieder am selben Punkt wie zu Beginn", mahnt Daniel van den Boom von VAN DEN BOOM Coaching. "Statt endlich ihr ideales Gewicht zu erreichen und ein gesünderes Leben zu führen, fallen sie kurzerhand in alte Muster zurück.""Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Sport: Zu Beginn des Jahres platzen die Fitnessstudios regelmäßig aus allen Nähten, weil sich die Menschen vorgenommen haben, eisern ein Trainingsprogramm durchzuziehen - ein Vorsatz, der in den meisten Fällen nur von kurzer Dauer ist", fährt der Experte fort. "Wer wirklich dauerhaft Erfolge erzielen, ist gut beraten, sich einen erfahrenen Experten zur Seite zu stellen, der ihnen nicht nur dabei hilft, gesunde Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren, sondern das Thema Abnehmen ein für alle Mal abzuhaken." Ein solcher Experte ist auch Daniel van den Boom: Mit VAN DEN BOOM Coaching bietet er ein Online-Coaching an, das speziell für Menschen entwickelt wurde, die täglich Höchstleistungen abrufen müssen. Die Programme konzentrieren sich auf Wohlbefinden, Gesundheit und Fitness - und das ganz ohne frustrierende Diäten oder zeitintensive Trainingseinheiten. Daniel van den Boom kennt die Herausforderungen seiner Klienten aus eigener Erfahrung. Deshalb hat er eine Lösung entwickelt, die Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte mit wissenschaftlich fundierten Methoden ins Ziel bringt, ohne, dass sie auf Genuss verzichten oder stundenlang Sport treiben müssen. Zudem setzt VAN DEN BOOM Coaching auf größtmögliche Alltagstauglichkeit und individuelle Betreuung. Warum es nicht nur sinnvoll, sondern sogar notwendig ist, das Thema Abnehmen an einen Experten outzusourcen, hat Daniel van den Boom im Folgenden zusammengefasst.1. Fehlende ZeitVielbeschäftigte haben oft keine Zeit, eine nachhaltige Strategie zu entwickeln, die ihren körperlichen Bedürfnissen und ihrem hektischen Alltag entspricht, weshalb sie auf kurzfristige Lösungen zurückgreifen, die nur vorübergehend helfen. Eine langfristige Strategie erfordert jedoch Zeit und Fachwissen: Viele wissen zum Beispiel nicht, dass Stress die Cortisolproduktion steigert, was die Fettverbrennung hemmt und das Hungergefühl verstärkt, besonders nach langen Arbeitstagen. Ohne das nötige Wissen, wie sie ihre Ernährung anpassen können, um Cortisol zu senken und den Fettstoffwechsel anzukurbeln, bleibt der Weg zu einer effektiven Lösung für viele verschlossen.2. Unrealistische AnforderungenSelbstständige, Unternehmer und Führungskräfte setzen oft hohe Maßstäbe an sich selbst und streben nach Perfektion, was häufig zu einem Schwarz-Weiß-Denken führt. Sobald die gewünschten Ergebnisse ausbleiben oder der Stress im Arbeitsalltag zu groß wird, verlieren sie schnell den Fokus auf ihre körperlichen Ziele. In solchen Momenten fehlt ihnen häufig der Sparringspartner, der sie unterstützt, motiviert und ihnen hilft, trotz Rückschlägen dranzubleiben.3. Fehlender WeitblickHinzu kommt, dass den meisten Vielbeschäftigten der Weitblick von außen fehlt: Wenn sie ihre Abnahme selbst steuern, lassen sie sich emotional viel zu sehr von ihren Zielen, Erfolgen und Rückschlägen beeinflussen. Schnell verlieren sie dann den Blick für das große Ganze. Der Prozess der Gewichtsabnahme ist planbar und systematisierbar - doch dafür braucht es den Weitblick eines Experten, der dazu in der Lage ist, Hindernisse wie Stress, Heißhunger, Energielosigkeit, Motivationstiefs oder Schlafprobleme langfristig zu berücksichtigen.Fazit: Durch Outsourcing zu nachhaltigen ErfolgenDie meisten Vielbeschäftigten, die langfristig abnehmen möchten, haben bereits mehrere Versuche unternommen, Gewicht zu verlieren. Immer wieder stellen sie dabei fest, wie schwer es ihnen fällt, langfristig am Ball zu bleiben. Der Alltag ist von so vielen Verpflichtungen und Stressfaktoren geprägt, dass ihnen schlichtweg die Zeit und Energie fehlt, sich konsequent um das Thema Abnehmen zu kümmern. Dabei könnte es so einfach sein: Durch die Zusammenarbeit mit einem Experten wie Daniel van den Boom können Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte das Thema outsourcen. Der gesamte Prozess wird von außen gesteuert und systematisiert, sodass sie in wenigen Wochen die Ziele erreichen können, an denen sie zuvor monate- oder jahrelang gescheitert sind.Durch die Zusammenarbeit mit VAN DEN BOOM Coaching können Vielbeschäftigte nicht nur ihre Gewichtsziele erreichen, sondern ihre gesamte Lebensqualität auf ein neues Niveau heben. Der Morgen beginnt nicht mehr mit dem Kampf gegen den Wecker, sondern mit Energie und Motivation für den Tag. "Mit unserer Hilfe können Vielbeschäftigte ihre Mahlzeiten ohne Schuldgefühle genießen, weil sie wissen, dass sie ihrem Körper genau das geben, was er braucht", sagt Daniel van den Boom. "Sport wird Teil des Alltags, ohne den Kalender zu sprengen. Und auch das Thema Abnehmen gehört endlich der Vergangenheit an, weil der Weg dorthin nachhaltig und mühelos geworden ist."Sie wollen endlich etwas in Ihrem Leben ändern und sind auf der Suche nach einem nachhaltigen Weg zu mehr Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden und weniger Gewicht, um das Thema Abnehmen endlich abhaken zu können? 