LONDON (dpa-AFX) - Mit Milliarden-Investitionen will Großbritannien zur "KI-Supermacht" aufsteigen. Künstliche Intelligenz sei eine Kraft des Wandels, die das Leben der Menschen zum Besseren verändern würde, sagte Premierminister Keir Starmer während der Vorstellung eines entsprechenden Aktionsplans.

KI werde in allen Bereichen helfen, von der schnelleren Entdeckung von Schlaglöchern über die Bürokratie im Gesundheitswesen bis zur Unterstützung von Schulen und Lehrern im Bildungsbereich. "Unser Plan wird Großbritannien an die Weltspitze bringen", hatte Starmer bereits in einer Mitteilung am Sonntag angekündigt.

Drei große Technologieunternehmen - Vantage Data Centres, Nscale und Kyndryl - haben sich laut der Mitteilung zu Investitionen in Höhe von 14 Milliarden Pfund (16,7 Mrd. Euro) verpflichtet, um die KI-Infrastruktur aufzubauen. Dazu sollen etwa KI-Wachstumszonen im ganzen Land eingerichtet sowie Planung und Bau von Rechenzentren beschleunigt werden. Dadurch sollen 13.250 Arbeitsplätze in Großbritannien entstehen./gma/DP/nas