Krypto-Anleger verlieren Interesse, während Trading-Community Wall Street Pepe 47,5 Mio. $ erreicht

Rund 4 Prozent Verluste stehen für Bitcoin in den letzten 24 Stunden zu Buche. Derweil steigt sogar die Marktdominanz von BTC, weil Altcoins noch stärker verlieren. Ethereum kämpft bereits wieder mit der psychologischen Kursmarke bei 3.000 US-Dollar. Kurzfristig scheinen Kryptowährungen doch stärker angeschlagen. Die hohen Anleihenrenditen belasten, sowohl am Aktien- als auch Kryptomarkt. Nun verlieren Anleger zunehmend ihr Interesse, wie jüngste On-Chain-Daten zeigen.

Allerdings trifft dies nicht auf alle Projekte zu - beispielsweise erreicht der neue Krypto-Presale von Wall Street Pepe ein Raising Capital von 47,5 Millionen US-Dollar. Trotz Marktcrash zieht WEPE weiter Kapital an und offenbart eine relative Stärke.

Das aktuelle Handelsvolumen im Kryptomarkt ist laut einer neuen Analyse von Santiment auf einen Tiefpunkt gesunken. Layer-1- und Layer-2-Protokolle, Meme-Coins sowie KI-basierte Projekte verzeichnen demnach das niedrigste Aktivitätsniveau seit dem 4. November. Santiment sieht hier eine Phase, in der Unsicherheit und Zurückhaltung dominieren. Solche Situationen entstehen häufig, wenn Anleger aufgrund von FUD passiv werden. Diese Faktoren führen dazu, dass viele Marktteilnehmer abwarten, anstatt aktiv zu handeln.

Crypto trading volume has sunk as 'trading paralysis' has swept markets. Top projects across Layer 1's, Layer 2's, meme coins, and AI last saw this low level of trading on November 4th. The lack of excitement is a sign of FUD, which increases the probability of rebounds. pic.twitter.com/uuDeIHtCcS