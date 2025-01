Vancouver, British Columbia - 13. Januar 2025 / IRW-Press / Libero Copper & Gold Corporation (TSXV: LBC, OTCQB: LBCMF, FWB: 29H) ("Libero Copper" oder das "Unternehmen") freut sich, den Start von Bohrloch MD-045 bekannt zu geben - dem zweiten Bohrloch seines 14.000 Meter umfassenden Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung, das konzipiert wurde, um hochgradige Zonen bei der Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo, Kolumbien, strategisch zu verbinden und zu erweitern.

Highlights

- Strategischer Fokus: MD-045 wurde dazu entworfen, die strukturellen Kontrollen der nach Westen verlaufenden Brekziierung (Abschnitt 3) auszuwerten, die das Potenzial für eine bedeutende Mineralisierung auf Mocoa aufweisen. Dieses Bohrloch erstreckt sich weiter nach Süden und erprobt ihre Fortsetzung in die Tiefe.

- Eröffnung einer westlichen Ausweitung: Die Präzisierung der Waldschutzgebietsgrenze hat das Potenzial einer Ausweitung nach Westen neu priorisiert und dessen Wahrscheinlichkeit und strategische Bedeutsamkeit innerhalb des 14.000-Meter-Bohrprogramms erhöht.

- Grundlage für Wachstum: Sowohl MD-044 als auch MD-045 liefern ausschlaggebende Erkenntnisse hinsichtlich struktureller Kontrollen, was die Grundlage zur Risikominderung und Optimierung der intensiven Strategie von Mocoa zur Ressourcenerweiterung bildet.

- Update zum Fortschritt: MD-045 ist bis auf 250 Meter seiner geplanten Zieltiefe von 1.200 Metern vorgedrungen.

"MD-044 hat die benötigten wesentlichen Erkenntnisse geliefert, um eine Risikominderung unserer Strategie zur Ressourcenerweiterung durchzuführen, und wir sind zuversichtlich, dass MD-045 das Potenzial von Mocoa als eine Kupfer-Molybdän-Lagerstätte von Weltklasse weiter verfestigen wird", so Ian Harris, President & CEO von Libero Copper. "Die kürzliche Präzisierung der Waldschutzgebietsgrenze bietet die Gelegenheit das westliche Gebiet zu explorieren, in dem vielversprechende Mineralisierungskontrollen identifiziert wurden. Indem wir uns auf das strukturelle Verständnis und die Ressourcenoptimierung konzentrieren, bringen wir nicht nur Mocoa voran - wir legen den Grundstein für langfristigen Erfolg. Diese Lagerstätte übertrifft mit ihrer oberflächennahen, hochgradigen Kupfer-Molybdän-Mineralisierung, die sich in beträchtliche Tiefen ausdehnt, weiter unsere Erwartungen, und wir fangen gerade erst an, ihr wahres Potenzial zu entdecken."

Bohrloch MD-045

Die Bohrkampagne schreitet mit dem Start von MD-045, dem zweiten Bohrloch des 14.000 Meter umfassenden Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung bei der Porphyr-Lagerstätte Mocoa, weiter voran. Mit Stand vom 13. Januar 2025 ist das Bohrloch bis auf die ersten 250 Meter der Zieltiefe vorgerückt. MD-045 hat eine geplante Zieltiefe von 1.200 m mit einer Orientierung von 258 Grad im Azimut und einer Neigung von -60 Grad.

Tabelle 1. Informationen zum Bohrkragen und Entwurf von Bohrloch MD-045 bei Mocoa. Die Koordinaten werden im UTM-System, Zone 18N und Projektion WGS84, aufgeführt.

Bohrloch Easting Northing Höhenlage Zieltiefe Azimut Neigung MD-045 313831 137655 1673 1.200 m 258 -60

MD-045 ist strategisch dazu konzipiert, die Kontinuität der nach Westen verlaufenden Brekziierung, Abschnitt drei, zu erproben - einer der ertragreichsten Mineralisierungsabschnitte, die bei Mocoa bisher identifiziert wurden. Obwohl MD-043 diese Zone zuvor durchteufte, hat es den Abschnitt zum Ende des Bohrlochs hin verlassen. MD-045 hat zum Ziel, das Verständnis dieses entscheidenden Abschnitts zu verfeinern, indem es seine Ausweitung weiter nach Süden und in die Tiefe erprobt, wo die potenzielle Feeder-Zone liegen könnte.

Das Potenzial für die Ressourcenerweiterung westlich der bekannten Mineralressource bei Mocoa hat nach der Präzisierung der Waldschutzgebietsgrenze durch die kolumbianischen Behörden eine bedeutende Risikominderung erfahren (siehe Pressemitteilung vom 12. November 2024). Die Präzisierung hat neue Möglichkeiten für die Ausweitung erschlossen und die Bedeutsamkeit der westlichen Erweiterung im gesamten Bohrprogramm angehoben.

Brekziierung Abschnitt drei, welche die westliche hochgradige Kernzone kontrolliert, wird in direkten Zusammenhang mit den höchsten bei Mocoa beobachteten Kupfer- und Molybdängehalten gebracht. Es ist durch kaliumalterierte (K-Feldspat) hydrothermale Brekzien gekennzeichnet - mit Quarz, Chalcopyrit und Molybdänit als Matrixfüllung, zusammen mit mehreren Fragmenten frühen Quarzdiorit- und Dazit-Porphyrs. Eine 3D-Modellierung dieser hydrothermalen Brekzie deutet auf einen mineralisierten NNW-verlaufenden Korridor hin, der etwa 1.500 Meter lang, 225 Meter weit und 1.000 Meter tief ist.

Abbildung 1. Draufsicht auf das Bohrloch MD-045 und die Lage der historischen Bohrungen im Rahmen des Mocoa-Projekts.

Qualifizierter Sachverständiger und technische Angaben

Edwin Naranjo Sierra, Exploration Manager of Libero Copper, ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc-Abschluss in Earth Sciences; er ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM) und der Society of Economic Geologists.

Bei den mineralisierten Zonen bei Mocoa handelt es sich um große porphyrartige Zonen, und die gebohrten Mächtigkeiten werden als sehr nahe an den wahren Mächtigkeiten liegend interpretiert.

Libero Copper arbeitet nach einem strengen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll (QA/QC), das den besten Praktiken der Branche entspricht. Der Kerndurchmesser ist eine Mischung aus HQ und NQ, abhängig von der Tiefe des Bohrlochs. Diamantbohrkernkästen wurden fotografiert, gesägt, beprobt und in Abständen von maximal 2 Metern markiert, wobei an geologischen Grenzen Halt gemacht wurde. Die Proben wurden in Säcke verpackt, gekennzeichnet und für den Transport per LKW von den Kernaufzeichnungseinrichtungen von Libero Copper in Mocoa (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellin (Kolumbien) vorbereitet. ActLabs ist ein akkreditiertes, vom Unternehmen unabhängiges Labor. Die Proben werden in den Einrichtungen in Medellin aufbereitet, wo sie mittels 4-Säure-Aufschluss-Atomabsorption (AA) auf Kupfer und Molybdän analysiert werden. Die Proben werden per Luftfracht von Medellin zum zertifizierten Labor von ActLabs in Guadalajara, Mexiko, transportiert, wo sie mittels 4-Säure-Aufschluss und ICP-MS auf eine Reihe von 57 Elementen analysiert werden. Um die kontinuierliche Qualität der Untersuchungsdaten und der Datenbank zu überwachen, hat Libero Copper QA/QC-Protokolle implementiert, die Standard-Probenahmeverfahren, den Einsatz von zertifizierten Kupfer- und Molybdän-Standardmaterialien, Leerproben und Duplikaten (Feld, Vorbereitung und Analyse) umfassen, die nach dem Zufallsprinzip in die Probennahmesequenz eingefügt werden. Das QA/QC-Programm umfasst auch die laufende Überwachung der Dateneingabe, QA/QC-Berichterstattung und Datenvalidierung. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenentnahme, Sicherheit und Analyse festgestellt.

Über die porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa

Die Lagerstätte Mocoa befindet sich im Departamento Putumayo, 10 Kilometer von der Stadt Mocoa entfernt. Die Liegenschaften - gesichert durch Eigentumsrechte und beantragte Konzessionen - von Libero Copper erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 1.000 km2, die den größten Teil des Porphyrgürtels aus dem Jura im Süden Kolumbiens umfasst. Mocoa wurde 1973 entdeckt, als die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung eine regionale geochemische Untersuchung der Flusssedimente absolvierten. Zwischen 1978 und 1983 wurde ein Explorationsprogramm durchgeführt, das geologische Kartierungen, Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Bodenmessungen (IP, Magnetik), 31 Diamantbohrlöcher über insgesamt 18.321 Meter und metallurgische Testarbeiten umfasste. B2Gold führte anschließend in den Jahren 2008 und 2012 Diamantbohrprogramme durch.

Das Vorkommen Mocoa scheint entlang des Streichens und in der Tiefe in beide Richtungen offen zu sein. Die aktuellen Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet haben zusätzliche Porphyrziele identifiziert, einschließlich einer möglichen Erweiterung der bekannten Mineralisierung. Das Vorkommen Mocoa liegt im Zentrum der Kordilleren Kolumbiens, einem 30 Kilometer breiten tektonischen Gürtel, der von Vulkan-Sediment-, Sediment- und Intrusivgestein, dessen Alter von triassisch-jurassisch bis quartär reicht, sowie Resten paläozoischer Metasedimente und metamorphen Gesteins des Präkambriums unterlagert ist. Dieser Gürtel beinhaltet mehrere andere Kupfer-Porphyr-Vorkommen in Ecuador, wie z. B. Mirador, San Carlos, Panantza, und Solaris' Warintza. Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist mit dazitischem Porphyr-Intrusivgesteinen der Mittleren Jurazeit verbunden, das in Andesit- und Dazit-Vulkangestein eingelagert ist. Das Porphyrsystem Mocoa zeigt ein klassisches Zonenmuster hydrothermaler Alteration und Mineralisierung, mit einem tieferen zentralen Kern kalihaltiger Alteration, überlagert von Serizit und umgeben von propylitischem Gestein. Die Mineralisierung besteht aus eingesprengtem Chalkopyrit, Molybdänit und vereinzelt Bornit und Chalkozit, in Verbindung mit Multiphasengängen sowie Stockwerk- und hydrothermalen Brekzien. Das Vorkommen Mocoa ist grob zylindrisch mit einem Durchmesser von 600 Meter. Die hochgradige Kupfer-Molybdän-Mineralisierung setzt sich bis in eine Tiefe von mehr als 1.000 Metern fort.

1 Weitere Informationen finden Sie im technischen Bericht National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") mit dem Titel Technical Report on the Mocoa Copper-Molybdenum Project, Colombia" vom 17. Januar 2022, der von Michael Rowland Brepsant, FAusIMM, Robert Sim, P.Geo, und Bruce Davis, FAusIMM, erstellt wurde und am 01. November 2021 in Kraft trat.

Über Libero Copper

Libero Copper wird von einem Team geleitet, das mit einzigartigen Erfahrungen aufwarten kann. So hat es nämlich Projekte von der Entdeckung von Ressourcen bis hin zum Bau ausgebaut, wozu auch einige der wenigen großen Kupferprojekte zählten, die in den letzten 20 Jahren errichtet wurden. Angesichts dieser praktische Erfahrung legt Libero Copper seinen Schwerpunkt auf Beziehungen, Verantwortung, Vertrauen und ein unermüdliches Engagement für nachhaltigen Fortschritt.

Das Herzstück des Portfolios von Libero Copper ist die porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Putumayo (Kolumbien). Mocoa ist ein Eckpfeiler und weist immenses Expansionspotenzial auf.

Dank der Unterstützung der Fiore Group und ihrer kühnen Vision für den Aufbau eines Unternehmens ist Libero Copper nun in der einzigartigen Position, eine entscheidende Lücke in der Kupferindustrie zu schließen, und zwar den Ausbau von Großprojekten bis zum Bau. Mit diesem Ansatz ist Libero Copper bestrebt, eine dauerhafte Wertschöpfung für alle Stakeholder zu erreichen und sich an vorderster Front zu positionieren, um der wachsenden globalen Nachfrage nach Kupfer nachzukommen - dem Metall, das den Fortschritt in der modernen Wirtschaft vorantreibt.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

harrris@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

+1 778 829 8455

mailto:tk@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über erwartete Bohrungen und deren Ergebnisse, die daraus resultierenden anderen Aktivitäten und Errungenschaften des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcenschätzung des Mocoa-Projekts, die Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen für die erste Phase des Mocoa-Projekts vorliegen, sowie der Zeitplan und der Erfolg für die Weiterentwicklung des Mocoa-Projekts, sind als zukunftsgerichtet anzusehen. Obwohl Libero Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die Volatilität der Stammaktien des Unternehmens, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Risiken, die mit dem Nichterreichen der Produktion verbunden sind, Verfahrens-, Genehmigungs- und Meldepflichten, Risiken im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit in Auslands- und Entwicklungsländern und der Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Bergbaupolitik und lokalen Eigentumsvorschriften in Kolumbien, die allgemeine Wirtschafts-, Markt-, politische oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

