DJ BdB: Europa sollte bei Umsetzung von Basel 3 auf Sicht fahren

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Bundesverband deutscher Banken (BdB), die Interessenvertretung der Privatbanken, hat die EU-Kommission aufgefordert, zu beobachten, ob die USA unter Präsident Donald Trump den Eigenkapitalstandard Basel 3 wie vereinbart einführen. In einer Pressekonferenz zum Jahresauftakt sagte Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff, sollte das nicht geschehen, müsste auch Brüssel über "Anpassungen" nachdenken. An den Zielen der Net Zero Alliance wollen die deutschen Banken Herkenhoff zufolge aber festhalten, auch wenn einige US-Institute inzwischen ausgetreten sind.

"Die EU-Kommission, die ja jetzt die Umsetzung von Basel in der EU ab 1.1.2025 gestartet hat, sollte aus unserer Sicht den Prozess genau beobachten. Wenn sich herausstellen sollte, dass die USA tatsächlich nicht umsetzen, dann müssten wir uns in der Tat genau ansehen, wie das Wettbewerbsumfeld ist", sagte Herkenhoff und fügte hinzu: "Man sollte dann auch auf europäischer Ebene darüber nachdenken, ob man eventuell Anpassungen an der Umsetzung vornimmt."

Die Federal Reserve hatte kürzlich einen Plan zur Einführung höherer Eigenkapitalanforderungen an Banken nach Protesten und Klageandrohungen teilweise modifiziert. Nach Trumps Wahlsieg machte zudem der für Bankenaufsicht zuständige Fed-Vize Michael Barr seinen Posten frei.

Offizielle der Europäischen Zentralbank (EZB) haben wiederholt die Meinung vertreten, dass die europäischen Großbanken in den USA höhere Eigenkapitalanforderungen erfüllen müssten als in Europa. Herkenhoff wies diese Sichtweise zurück. Eine Studie von Oliver Wyman zeige, dass bereits jetzt kein Level Playing Field mehr zwischen europäischen und US-Banken bestehe, sagte er.

Angesprochen auf den Austritt einiger US-Banken und Vermögensverwalter aus dem Klimabündnis Net Zero Alliance sagt der BdB-Hauptgeschäftsführer: "Für die deutschen und europäischen Banken kann ich sagen: Die Banken halten weiterhin an den Zielen fest. Die Mitgliedschaft in einer solchen Initiative muss dazu nicht zwingend sein."

January 13, 2025 08:06 ET (13:06 GMT)

