Der norwegische Wasserstoff-Spezialist muss der schwachen Nachfrage nach seinen Elektrolyseuren Tribut zollen. Nel setzt in seiner Produktionsstätte in Norwegen den Rotstift an. Die Folge: Die Reduzierung der Belegschaft und ein temporärer Produktionsstopp. Die Aktie des Unternehmens verliert daraufhin weiter an Boden.Der Markt für Technologien zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff habe sich langsamer entwickelt als von der Branche im Allgemeinen und von Nel erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...