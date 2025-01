© Foto: Ariel Marinkovic/Agencia Uno/dpa

Nach einem heftigen Preisverfall in den vergangenen zwei Jahren könnten sich die Lithiumpreise im Jahr 2025 stabilisieren, sagen Analysten und Händler. Doch die Risiken seien nicht zu untschätzen.Stilllegungen von Minen und der starke Absatz von Elektrofahrzeugen in China dürften ein Überangebot ausgleichen, so Reuters. Obwohl die Möglichkeit der Wiedereröffnung geschlossener Minen die Gewinne begrenzen könnte. China hat seine Subventionen für Elektrofahrzeuge im Juli 2024 verdoppelt, was zu einem Absatz von über 5 Millionen Fahrzeugen bis Mitte Dezember führte. "Der Aufschwung im Lithiumhandel im vierten Quartal 2024 ist zweifellos auf die Subventionspolitik zurückzuführen", sagte ein …