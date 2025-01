Vaduz (ots) -Auf Einladung der Kantonsregierung von Appenzell Ausserrhoden weilte die Regierung vom 12. bis 13. Januar 2025 zu einem zweitägigen Besuch im Appenzellerland. Unter anderem stand der Besuch des Alten Silvesters in Urnäsch auf dem Programm.Im Appenzellerland wird der Jahreswechsel jeweils zweimal gefeiert: nach dem gregorianischen Kalender am 31. Dezember und nach dem julianischen Kalender am 13. Januar. An beiden Daten sind die sogenannten Silvesterchläuse unterwegs.Begrüsst wurde die Regierung am Sonntag, 12. Januar 2025 in Heiden von Landammann Yves Noël Balmer. Nach einer Führung im Museum Henry Dunant besuchte die Delegation eine Gruppe Silvesterchläuse, Schuppel genannt, bei den Vorbereitungen in Stein. Dabei traf sie auf das Büro des Ständerates unter der Leitung von Ständeratspräsident Andrea Caroni und auf Nationalratspräsidentin Maja Riniker, welche wegen des Alten Silvesters ebenfalls in Ausserrhoden weilten. Die Besucherinnen und Besucher wurden vom Schuppel in den uralten Brauch der "Schönen", "Wüeschten" und "Schö-Wüeschten" Chläuse, eingeweiht.Höhepunkt des Regierungstreffens war der Besuch des Alten Silvesters in Urnäsch am Montagmorgen des 13. Januar 2025. Die Chläuse zogen mit kunstvoll gestalteten Kopfbedeckungen mit Szenen aus dem bäuerlichen Leben oder mit geschmückten Hüten und Masken von Haus zu Haus. Sie trugen dabei ihren Gesang, Zäuerli genannt, vor und wünschten so den Bewohnerinnen und Bewohnern ein gutes neues Jahr.Liechtenstein und Appenzell Ausserrhoden verbindet eine langjährige freundschaftliche Beziehung. Im Juni 2024 besuchte die Kantonsregierung Vaduz. Am Treffen in Appenzell Ausserrhoden nahmen von Seiten der Kantonsregierung Landammann Yves Noël Balmer, der Stellvertretende Landammann Dölf Biasotto, Regierungsrätin Katrin Alder, die Regierungsräte Hansueli Reutegger und Alfred Stricker sowie Ratschreiber Roger Nobs teil. Liechtenstein wurde durch Regierungschef Daniel Risch, Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni, die Regierungsmitglieder Graziella Marok-Wachter, Dominique Hasler und Manuel Frick sowie deren Partnerinnen und Partner sowie durch Regierungssekretär Horst Schädler vertreten.Pressekontakt:RegierungssekretärHorst SchädlerT +423 236 60 32Horst.Schaedler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100927782