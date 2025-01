Die Ernennung von Jason Cameron zum ersten Chief Technical Officer unterstreicht das strategische Engagement von Avanzanite, das Umsatzwachstum zu beschleunigen und seine Präsenz in ganz Europa und darüber hinaus auszubauen.

Mit mehr als 25 Jahren globaler Erfahrung in der Pharmabranche ist Cameron bestens gerüstet, um den kommerziellen Vertrieb von Orphan-Arzneimitteln von Avanzanite zu verbessern und den ehrgeizigen Wachstumskurs des Unternehmens voranzutreiben.

Kurzfristig wird sich Cameron darauf konzentrieren, die Präsenz von Avanzanite in 26 europäischen Ländern zu vertiefen und die Umsetzung der für 2025 geplanten strategischen Partnerschaften voranzutreiben.

Avanzanite Bioscience B.V., ein führendes Spezialpharmaunternehmen, das sich der Markteinführung bahnbrechender Medikamente für seltene Krankheiten verschrieben hat, gab heute die Ernennung von Jason Cameron zum Chief Technical Officer (CTO) bekannt. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Mission von Avanzanite, das Wachstum zu beschleunigen, die Präsenz in Europa auszubauen und die nächste Phase internationaler Partnerschaften und Produkteinführungen voranzutreiben.

Als CTO wird sich Cameron zunächst auf die strategische Expansion von Avanzanite in 26 europäische Länder konzentrieren, das Umsatzwachstum für das aktuelle Portfolio vorantreiben und gleichzeitig wichtige neue Partnerschaften vorbereiten, die voraussichtlich 2025 zustande kommen werden.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich des Pharmageschäfts bringt Jason Cameron beispiellose Fachkenntnisse in den Bereichen globaler Produktvertrieb, Einhaltung von Vorschriften und Herstellung von Arzneimitteln für seltene Leiden mit. Seine Karriere umfasst Führungspositionen bei einigen der innovativsten biopharmazeutischen Unternehmen der Branche, darunter Genzyme (Sanofi), Synageva und Amicus Therapeutics, wo er maßgeblich an der Einführung von mehr als 17 Therapien für seltene Krankheiten beteiligt war.

Bevor er zu Avanzanite kam, war Cameron Chief Operations Officer von Orphan Drug Consulting. Zuletzt war Cameron in einer Unternehmensfunktion als Senior Vice President of Technical Operations bei Amicus Therapeutics tätig und beaufsichtigte die globale Produktversorgung für kleine Moleküle, Biologika und Gentherapien. Früher in seiner Karriere spielte er eine entscheidende Rolle bei Genzyme, wo er beim Aufbau und der Skalierung von Lieferketten in ganz Europa half und die globalen kommerziellen Lieferbemühungen leitete.

"Wir freuen uns sehr, Jason in unserem Führungsteam willkommen zu heißen, das wir stolz als "Champions League von Avanzanite" bezeichnen", sagte Adam Plich, Gründer und CEO von Avanzanite. "Jasons umfassende Erfahrung im Bereich globaler pharmazeutischer Operationen, insbesondere auf Märkten für seltene Krankheiten, wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Reichweite weiter ausbauen und Patienten in ganz Europa und darüber hinaus lebensverändernde Behandlungen anbieten." Plich fuhr fort: "Unsere langfristige Vision ist es, sicherzustellen, dass kein Patient mit einer seltenen Krankheit zurückgelassen wird, und Jasons Fachwissen und sein gemeinsames Engagement für diese Mission werden für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung sein."

In seiner Funktion wird Cameron die wichtigsten operativen Funktionen überwachen, darunter das Lieferkettenmanagement, die Fertigung, die Qualitätssicherung, die Einhaltung von Vorschriften und das Einführungsmanagement. Unter seiner Führung wird sichergestellt, dass Avanzanite weiterhin Patienten in mehreren Regionen rechtzeitig, vorschriftsmäßig und mit hochwertigen Produkten versorgen kann, während gleichzeitig die Grundlage für die weitere Expansion in neue Märkte geschaffen wird.

"Es ist eine spannende Gelegenheit, bei Avanzanite einzusteigen und dabei zu helfen, die Vision des Unternehmens zu verwirklichen, den Zugang zu Orphan-Arzneimitteln für unterversorgte Patientengruppen zu verbessern", sagte Jason Cameron. "Ich freue mich darauf, eng mit dem talentierten Avanzanite-Team zusammenzuarbeiten, um unsere operativen Fähigkeiten zu stärken und unsere Mission, das Leben von Patienten mit seltenen Krankheiten nachhaltig zu verbessern, voranzutreiben." Cameron wird seinen Wohnsitz in London, Großbritannien, haben.

2024 setzte Avanzanite seine Expansion auf dem europäischen Markt für Orphan-Arzneimittel fort, erreichte über 120 Patienten in 12 Märkten und erwirtschaftete in sechs Ländern Einnahmen. Mit zwei zugelassenen Arzneimitteln im Portfolio ist das Unternehmen nun bereit, seine Präsenz auf 26 europäische Länder auszudehnen, nachdem kürzlich ein Orphan-Arzneimittel für Akanthamöbenkeratitis zugelassen wurde.

Über Avanzanite Bioscience

Wir bei Avanzanite Bioscience glauben, dass die Welt voller ungenutzten Potenzials steckt. Unsere Mission ist es, dieses Potenzial zu erschließen und lebensverändernde Behandlungen für unterversorgte Patientengruppen und übersehene Märkte bereitzustellen. Wir setzen uns dafür ein, dass kein Patient mit einer schweren seltenen Krankheit zurückgelassen wird. Durch den Erwerb, die Lizenzierung und den Vertrieb zugelassener oder in der späten Entwicklungsphase befindlicher Medikamente für seltene Krankheiten überwinden wir die Hürden der europäischen Vermarktung und stellen sicher, dass wertvolle Medikamente die Märkte und Patientengruppen erreichen, die sie am dringendsten benötigen.

Avanzanite wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Das Unternehmen ist in ganz Europa tätig und verfügt über eine wachsende Infrastruktur, die Patienten und Partnern gleichermaßen dient.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avanzanite.com.

