Euskirchen (ots) -"Adopt me" - in großen weißen Buchstaben prangt der Aufruf auf dem leuchtend roten Bark Date Halstuch um den Hals der Mischlingshündin Betty. Sie ist eine von unzähligen Hunden aus dem deutschen Tierschutz, die sich nach einem warmen Körbchen sehnen.Ab sofort kann Betty auf eine ganz besondere Unterstützerin zählen: Laura Wontorra, TV-Moderatorin und PURINA-Markenbotschafterin, engagiert sich gemeinsam mit PURINA für Bark Date und setzt damit ein starkes Zeichen für Tiere in Not.Bark Date: Tierschutzhunde finden auf Deutschlands Hundewiesen ihr GlückBark Date bringt Tierschutzhunde unverbindlich und vereinsübergreifend mit Menschen zusammen, die ihnen ein liebevolles Zuhause schenken möchten. Die ersten Treffen mit rund 30 Fellnasen finden auf Hundewiesen in ganz Deutschland statt, fernab der oft stressigen Umgebung im Tierheim. So lernen Interessentinnen und Interessenten die Hunde in einer entspannten Atmosphäre kennen.Bark Date sind die Ersten, die Live-Events dieser Form in Deutschland, Österreich sowie ab diesem Jahr auch in der Schweiz anbieten und kann bereits nach nur einem Jahr auf eine beeindruckende Bilanz zurückblicken. Über 400 Hunde haben im ersten Jahr durch Bark Date ein neues Zuhause gefunden.PURINA x Bark Date - ein tierisches DreamteamAuch PURINA ist davon überzeugt, dass jedes Haustier ein liebevolles Zuhause verdient hat. Seit vielen Jahren engagiert sich der führende Tiernahrungshersteller für verantwortungsvolle Tieradoption und unterstützt deutschlandweit Tierheime und Tiertafeln mit Aktionen und Futterspenden.Die neue Zusammenarbeit mit Bark Date ist ein Herzensprojekt für PURINA. Ab sofort unterstützt das Unternehmen Bark Date als offizieller Exklusivsponsor der Live-Events in Köln, Stuttgart und Frankfurt.Gemeinsam mit PURINA-Markenbotschafterin Laura Wontorra, die selbst einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert hat, setzt sich das Unternehmen dafür ein, das Bewusstsein für Tiere in Not zu fördern: "Als ich meinen Milo aus dem Tierschutz adoptiert habe, war es Liebe auf den ersten Blick - ich spüre jeden Tag, dass wir eine ganz besondere Bindung haben und bin sehr glücklich, dass ich ihm eine zweite Chance geben konnte. Gemeinsam mit PURINA bei so einer wichtigen Initiative wie Bark Date dabei sein zu können, erfüllt mich sehr. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dabei zu helfen, dass so viele Fellnasen wie möglich ein glückliches Zuhause finden können", so die TV-Moderatorin Laura Wontorra.Über Bark Date:Bark Date setzt sich dafür ein, Hunden aus dem Tierschutz die Möglichkeit zu geben, ein liebevolles Zuhause zu finden. Das Projekt bietet eine Plattform, bei der Interessierte die Hunde persönlich bei Treffen mit Dating-Charakter im Park kennenlernen können. Der Fokus liegt darauf, die einzigartigen Persönlichkeiten der Hunde hervorzuheben und eine bewusste Entscheidung für eine lebenslange Verbindung zu ermöglichen. Ziel ist es, nachhaltige Adoptionen zu fördern und den Tierschutz langfristig zu unterstützen.Über PURINA:PURINA ist davon überzeugt, dass Menschen und Tiere gemeinsam einfach glücklicher sind. Aus diesem Grund engagiert sich das Unternehmen seit 130 Jahren dafür, das Leben von Haustieren und den Menschen, die sie lieben, zu bereichern. Das Portfolio von PURINA umfasst viele bekannte und beliebte Tiernahrungsmarken, darunter FELIX®, PURINA ONE®, GOURMET®, PRO PLAN® und BENEFUL®.PURINA engagiert sich über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere, Menschen und den Planeten. Im Rahmen des 2022 erneuerten PURINA Engagements hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele gesetzt, um die Adoption und verantwortungsvolle Haltung von Haustieren zu fördern, die Gesundheit von Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und die Regeneration von Boden- und Meeresökosystemen voranzubringen.