SAN FRANCISCO, Jan. 13, 2025, ein führender Anbieter von Lösungen zur Identitätssicherung durch zentralisierte Autorisierung, hat heute die Ernennung von Chris Kelly zum President, Go-To-Market, bekannt gegeben. Kelly verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Umsatzsteigerung und der Förderung der Kundenerfahrung und wird Delineas globale Vertriebs-, Channel-, Solution-Engineering- und Customer-Success-Teams leiten, während das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzt.

"Die Ernennung von Chris knüpft an ein bemerkenswertes Jahr für Delinea an", sagt Art Gilliland, CEO von Delinea. "Aufgrund seiner umfassenden Führungskompetenz und seines operativen Know-hows verfügt er über beste Voraussetzungen, um die nächste Wachstumsphase von Delinea voranzutreiben. Seine Fähigkeit, innovative Strategien mit den Kundenbedürfnissen in Einklang zu bringen, wird unsere Marktposition stärken und unser Engagement, Kunden mit branchenführenden Lösungen zur Identitätssicherung zu bedienen, weiter verstärken."

Kelly kann auf eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz in der Cybersicherheitsbranche verweisen, unter anderem als Chief Revenue Officer bei CyberArk, wo er maßgeblich zum Umsatzwachstum und zur Marktexpansion beigetragen hat. Darüber hinaus bekleidete er leitende Positionen bei Adobe und Cisco, was seine Fähigkeit unterstreicht, transformative Geschäftsergebnisse für globale Unternehmen zu erzielen.

"Ich freue mich sehr, in diesem entscheidenden Moment der Unternehmensentwicklung zu Delinea zu stoßen", so Kelly. "Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Identitätssicherheit, Risikomanagement und Resilienz handhaben. Delinea ist mit soliden Investitionspartnern, einem talentierten Team und einer marktführenden Technologie einzigartig positioniert, um Innovationen voranzutreiben und den Markt zu verändern. Ich freue mich darauf, einen Beitrag zu dieser Mission zu leisten."

Im Jahr 2024 hat Delinea unter anderem folgende wichtige Meilensteine erreicht:

Einführung von Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) und Identity Threat Detection and Response (ITDR) auf der Delinea-Plattform (https://delinea.com/news/delinea-launches-ciem-itdr-identity-security-needs-of-modern-enterprises)

Strategische Übernahme von Authomize (https://delinea.com/news/delinea-acquires-authomize-detect-mitigate-identity-threats) und Fastpath (https://delinea.com/news/delinea-completes-acquisition-of-fastpath-modernize-identity-security), die es Kunden ermöglicht, ihren Sicherheitsstatus zu verbessern, die Produktivität zu steigern und auf der sichersten und widerstandsfähigsten SaaS-Plattform auf dem Markt zu agieren

Überschreiten der Marke von 350 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) im zweiten Quartal 2024

Unterstützung einer Kundenbasis von über 8.500 Unternehmen weltweit

Spitzenposition in allen 5 maßgeblichen Analystenberichten im Bereich Privileged Access Management (https://delinea.com/blog/delinea-5-for-5-in-pam-analyst-reports) (PAM)



Weitere Informationen darüber, wie Delinea die Identitätssicherheit bei jeder Interaktion gewährleistet, finden Sie unter: https://delinea.com/why-choose-delinea

