Bynder, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestütztem Enterprise-DAM, präsentiert auf der NRF-Einzelhandelsmesse in New York seine neuesten KI-Innovationen. Diese neuen Innovationen bauen auf den bereits umfangreichen KI-Fähigkeiten des Unternehmens auf und sollen globalen Marken dabei helfen, personalisierte Content-Erlebnisse zu schaffen.

Während der Messe stellte Bynder seine Suchfunktion in natürlicher Sprache vor, die DAM-Benutzern dabei helfen wird, Bilder schnell zu finden, indem sie einfach in allen wichtigen Sprachen beschrieben werden. Bynder hat bereits mehr als 500 Kunden, die seine bestehenden KI-Suchfunktionen wie Ähnlichkeitssuche, Text in Bild und Gesichtserkennung nutzen.

Darüber hinaus hat Bynder seinen Duplicate Image Finder der nächsten Generation auf den Markt gebracht, der dabei hilft, das DAM einer Marke zu organisieren und zu pflegen, indem er doppelte Bilder auf Knopfdruck erkennt und entfernt. Diese verbesserte Funktion ist jetzt KI-gestützt, um exakte Bildduplikate mit größerer Genauigkeit zu erkennen und es Administratoren zu ermöglichen, sie einfach aus dem DAM zu löschen.

Für Einzelhändler, die Videoinhalte in ihre Omnichannel-Strategie einbeziehen, stellte Bynder auch seine neuesten Innovationen für seine bewährte Technologielösung CX Omnichannel vor, die jetzt adaptives Streaming direkt aus dem DAM ermöglicht und Untertitel sowie Leistungsmessung und -analyse unterstützt.

Mit DAM als Aufzeichnungssystem ermöglichen diese neuen Funktionen zusammen mit den zahlreichen GenAI-Funktionen, die bereits in der Bynder-Plattform verfügbar sind, Einzelhändlern, außergewöhnliche Content-Erlebnisse in großem Maßstab über eine Reihe weltweiter E-Commerce-Kanäle bereitzustellen, wodurch die Konversionsraten gesteigert, die Geschäftsergebnisse beschleunigt und die Marketingziele effizienter und präziser umgesetzt werden.

Murat Akyol, VP of Product bei Bynder, sagte: "Für Marken, die Inhalte über eine Reihe von E-Commerce-Plattformen bereitstellen müssen, kann die Komplettlösung von Bynder zielgerichtete Content-Erlebnisse basierend auf dem Kanal und der Zielgruppe automatisch transformieren, optimieren und bereitstellen. Dies wiederum steigert die Kapitalrendite und sorgt gleichzeitig für Markenkonsistenz, eine verbesserte Website-Performance und eine Steigerung der Konversionsraten für E-Commerce-Websites."

"Eine Plattform wie Bynder bietet einen einheitlichen Ansatz für die Verwaltung und digitale Bereitstellung von Assets. Mit unseren neuen KI-Funktionen können Einzelhändler ihre Marketingstrategien und -teams effizienter gestalten und gleichzeitig das Engagement steigern, indem sie zielgerichtete Content-Erlebnisse über eine Reihe verschiedener digitaler Kontaktpunkte hinweg schaffen."

Weitere Informationen zu diesen neuen KI-Funktionen bei Bynder finden Sie unter www.bynder.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250113904414/de/

Contacts:

Manisha Mehta

manisha.mehta@bynder.com