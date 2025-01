Leipzig (ots) -Über dieses Thema sprechen am Mittwoch, 15. Januar 2025, die Moderatoren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen. Jetzt auf dem neuen Sendeplatz am Mittwochabend um 20.15 Uhr. Im Anschluss ist die Sendung in der ARD Mediathek (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fard%2Fsendung%2Ffakt-ist%2FY3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E%2F&data=05%7C02%7CInes.Schulz%40mdr.de%7C6295759923114cdee4b708dd33d09814%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638723693170881638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=h8UlqHMnnGaYdccnYKMYQlHQQNdRMfEyMu%2B151dif8w%3D&reserved=0) abrufbar."Deutschland ist Weltmeister bei den Krankmeldungen!", warnt Allianz-Chef Oliver Bäte und rechnet vor: Während der EU-Schnitt bei acht Krankheitstagen liege, meldeten sich deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an 20 Tagen pro Jahr arbeitsunfähig.Ein Rekord mit Folgen: 77 Milliarden Euro mussten Unternehmerinnen und Unternehmer im vergangenen Jahr für ihre erkrankten Mitarbeitenden bezahlen, so das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft. Damit hätten sich die Kosten in den zurückliegenden 14 Jahren verdoppelt. Die Lösung für den Allianz-Chef: Am ersten Krankheitstag wird kein Lohn mehr gezahlt."Unverschämt!", entgegnen die Gewerkschaften. Krank ist krank! Wer sich dennoch zur Arbeit schleppe, könne Kollegen anstecken - mit hohen Folgekosten. Andere warnen vor einer Kultur des Misstrauens.Was ist dran an den Argumenten? Verführt die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibungen zum Blaumachen? Oder sind die Deutschen wirklich kränklicher als früher?Darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" mit Bürgerinnen und Bürgern und mit den folgenden Gästen:- Kristian Kirpal, Unternehmer aus Wermsdorf und Präsident IHK Leipzig- Florian Schmidt, Journalist und Leiter Hauptstadtstudio bei t-online- Daniela Kolbe, DGB-Vize Sachsen- Julia Gruhlich, Arbeitssoziologin aus Göttingenwww.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5948310